وزير الري: التعاون بين دول الجنوب للتعامل مع تحديات المياه والمناخ

التقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، عبد الله بيدان وارسام وزير الطاقة والموارد المائية بجمهورية الصومال، ضمن فعاليات مشاركته فى مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر COP16 والمنعقد بالعاصمة السعودية الرياض.

سويلم: التعاون بين دول الجنوب للتعامل مع تحديات المياه والمناخ

وأعرب الدكتور سويلم عن حرص مصر على تعزيز التعاون مع دولة الصومال الشقيقة، ودعم أواصر التعاون مع الدول الأفريقية من خلال خلق مصالح مشتركة وتحقيق المنفعة المتبادلة لجميع الأطراف.

ومن جانبه، أعرب الوزير الصومالى عن حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر فى مجال المياه لتحسين عملية إدارة المياه والتعامل مع تحديات التغيرات المناخية.

الدعم الفني في مجال الإنذار المبكر وحصاد مياه الأمطار

وأكد الدكتور سويلم أنه يتم حاليًا السير في اتخاذ الخطوات اللازمة لتوقيع مذكرة تفاهم في مجال إدارة الموارد المائية والتدريب وبناء القدرات بين مصر والصومال، والتي ستركز على جوانب متعددة تشمل تقديم الدعم الفني لإجراء الدراسات الفنية والمسح الميداني لتقدير إمكانيات المياه، والدعم الفني لإجراء الدراسات الهيدرولوجية وأعمال الرفع المساحي للأودية، والدعم الفني في مجال تصميم وتأهيل وتشغيل منشآت الري وتطهير وتكريك قنوات الري، والدعم الفني في مجال الإنذار المبكر وحصاد مياه الأمطار من خلال التنبؤ بكميات وأماكن سقوط الأمطار من خلال نماذج التنبؤ الرقمية بالطقس، بالإضافة للتدريب وبناء القدرات في المجالات المتعلقة بالموارد المائية ونظم الري الحديثة وإدارة الموارد المائية وتصميم وتشغيل منشآت الري المختلفة.

التعاون المشترك بين دول الجنوب للتعامل مع تحديات المياه والمناخ التى تواجهها

وأعرب الدكتور سويلم عن تقديره للمجهودات الفعالة التى قامت بها دولة الصومال مؤخرا بالتواصل مع سكرتارية مبادرة AWARe للاشتراك فى مسارات المبادرة المختلفة، مشيرا لأهمية تقديم الجانب الصومالى لمقترحات بالمشروعات التى ترغب فى تمويلها فى مجال المياه والمناخ تحت مظلة المبادرة، ومؤكدا ضرورة التنسيق والتعاون المشترك بين دول الجنوب للتعامل مع تحديات المياه والمناخ التي تواجهها.

المركز التدريب الإفريقي للمياه والتكيف المناخي

وأشار لمشاركة متدربين صوماليين فى الدورات التدريبية المنعقدة بالمركز التدريب الإفريقي للمياه والتكيف المناخي PACWA والذي تم إنشاؤه تحت مظلة المبادرة، ووجود فرص متاحة لمشاركة المزيد من المتدربين الصوماليين والأفارقة فى الدورات المستقبلية.

التعاون الاستراتيجي والعلاقات القوية بين مصر والصومال

ولفت عبد الله بيدان إلى التعاون الاستراتيجي والعلاقات القوية بين مصر والصومال والتى تشهد تقدما كبيرا بين البلدين موضحا وجود تحديات مشتركة ومتشابهة بين الجانبين وهو ما يتطلب ضرورة التنسيق لمواجهة هذه التحديات بصورة مشتركة مع ضرورة إيلاء الاهتمام بمجالات التدريب وبناء القدرات وتوفير المنح الدراسية.

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