السبت 07 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

اليوم، أولى جلسات محاكمة متهم بسرقة فيلا كبير مخرجي التليفزيون

محاكمة المتهم، فيتو
محاكمة المتهم، فيتو

تنظر محكمة جنح الشيخ زايد اليوم أولى جلسات محاكمة متهم بسرقة فيلا كبير مخرجي التليفزيون المصري بالشيخ زايد.

 

وأمرت نيابة الشيخ زايد بإحالة المتهم بسرقة فيلا كبير مخرجي التليفزيون المصري إلى محكمة الجنح بتهمة السرقة، بينما تمت إحالة المتهم الثاني إلى محكمة الطفل كونه حدثًا.

 

واعترف المتهمان أمام جهات التحقيق أنهما ارتكبا الواقعة، حيث تسللا إلى فيلا المجني عليه بكمبوند الربوة في مدينة الشيخ زايد، مستغلين خلوها من قاطنيها واستوليا على المسروقات وفرا هاربين.

وأرشد المتهمان عن المسروقات، وقررت النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 وبعرضهما على قاضي التجديد أمر باستمرار حبسهما.

 

القبض على المتهمين بالجيزة

وكانت مديرية أمن الجيزة قد تلقت إخطارًا من قسم شرطة الشيخ زايد بإبلاغ كبير المخرجين بالتليفزيون المصري باكتشافه سرقة مشغولات ذهبية وساعات ثمينة من فيلته.

وانتقل فريق من المباحث لإجراء المعاينة وتفريغ كاميرات المراقبة التي رصدت تسلل المتهمين إلى الفيلا.

 

وتبين من الفحص أن المخرج اكتشف سرقة مصوغات ذهبية وساعات ثمينة وأجهزة إلكترونية "كاميرا".

 

وألقت مباحث الشيخ زايد القبض على المتهمين وأرشدا عن المسروقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنح الشيخ زايد الشيخ زايد نيابة الشيخ زايد مديرية أمن الجيزة

الأكثر قراءة

اليوم، تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار بيبسي بلاستيك بالأسواق

ولد في السعودية وهاجر إلى سوريا ورأسه يساوي 10 ملايين دولار، من هو الجولاني؟

أنغام ترقص على عزف صولو منفرد في حفلها بدبي وتؤدي "أكتبلك تعهد" بشكل مختلف (فيديو)

ما لهوش بديل، تغيير مفاجئ في ليفربول بشأن مستقبل محمد صلاح

البيت الأبيض عن تغير قرار بايدن بشأن العفو عن نجله: الظروف تغيرت

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 7 - 12 - 2024

إصابة 6 أشخاص بينهم ضابط ومعاون شرطة في حريق عمارتين بأسوان وإجراء عاجل من المحافظ

تحذير من هذه الظاهرة الجوية غدا على الطرق

منوعات

المزيد

روسيا تحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من الكوكايين إلى أوروبا

زوجة مغربية تتهم زوجها رسميا بالاغتصاب

بالدبس المغلي،أغرب محاولة انتحار لـ فران في تركيا

بيع ساعة جمال عبد الناصر بـ 840 ألف دولار (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة 06- 12- 2024

بكام سعر كيلو السكر في السوق اليوم الجمعة؟

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الجمعة 6- 12- 2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الجمعة 06- 12- 2024

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع أورلاندو.. الزمالك ضد إنيمبا.. ليفربول أمام جيرونا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 7 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 7 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم التكبير في المنام وعلاقته بالانتصار على الأعداء

المزيد
الجريدة الرسمية