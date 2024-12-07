تنظر محكمة جنح الشيخ زايد اليوم أولى جلسات محاكمة متهم بسرقة فيلا كبير مخرجي التليفزيون المصري بالشيخ زايد.

وأمرت نيابة الشيخ زايد بإحالة المتهم بسرقة فيلا كبير مخرجي التليفزيون المصري إلى محكمة الجنح بتهمة السرقة، بينما تمت إحالة المتهم الثاني إلى محكمة الطفل كونه حدثًا.

واعترف المتهمان أمام جهات التحقيق أنهما ارتكبا الواقعة، حيث تسللا إلى فيلا المجني عليه بكمبوند الربوة في مدينة الشيخ زايد، مستغلين خلوها من قاطنيها واستوليا على المسروقات وفرا هاربين.

وأرشد المتهمان عن المسروقات، وقررت النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وبعرضهما على قاضي التجديد أمر باستمرار حبسهما.

القبض على المتهمين بالجيزة

وكانت مديرية أمن الجيزة قد تلقت إخطارًا من قسم شرطة الشيخ زايد بإبلاغ كبير المخرجين بالتليفزيون المصري باكتشافه سرقة مشغولات ذهبية وساعات ثمينة من فيلته.

وانتقل فريق من المباحث لإجراء المعاينة وتفريغ كاميرات المراقبة التي رصدت تسلل المتهمين إلى الفيلا.

وتبين من الفحص أن المخرج اكتشف سرقة مصوغات ذهبية وساعات ثمينة وأجهزة إلكترونية "كاميرا".

وألقت مباحث الشيخ زايد القبض على المتهمين وأرشدا عن المسروقات.

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