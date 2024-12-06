القادسية يفوز على الخلود بثلاثية نظيفة بدوري روشن

فاز فريق القادسية علي نظيره الخلود بثلاثية نظيفة في في الجولة الثالثة عشر علي ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في دوري روشن السعودي.

مباراة القادسية والخلود في دوري روشن السعودي

أحرز ثلاثية القادسية جوليان كونينيس هدفين في الدقيقة 9 و70 وبيير ايميريك في الدقيقة 48

وتعرض سلطان عامر الشهري لاعب الخلود للطرد في الدقيقة 43

مباراة القادسية والخلود في دوري روشن السعودي

وقفز فريق القادسية الي المركز الثالث برصيد 28 نقطة والخلود في مركز الخامس عشر بجدول ترتيب دوري روشن حيث يمتلك في رصيده 10 نقاط

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