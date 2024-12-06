الجمعة 06 ديسمبر 2024
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رياضة

رونالدو يبحث عن إنجاز جديد أمام اتحاد جدة في الدوري السعودي

كريستيانو رونالدو،
كريستيانو رونالدو، فيتو

ينتظر عشاق الكرة العربية قمة الدوري السعودي التي تجمع اتحاد جدة أمام النصر، على ملعب الجوهرة المشعة ضمن منافسات الجولة 13 من عمر مسابقة دوري روشن.

وكشفت تقارير سعودية أن كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر، يرغب في ان يصبح ثالث أسرع لاعب يسجل 60 هدفا في 59 مباراة ببطولة الدوري، بعد الثنائي المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم الشباب الحالي”51 مباراة” والسوري عمر السومة”52 مباراة”.


وسجل البرتغالي رونالدو، 58 هدفًا خلال 58 مباراة بقميص نادي النصر السعودي في بطولة الدوري وصنع 15 هدفا قبل مواجهة الاتحاد اليوم.

 سيصبح البرتغالي كريستيانو رونالدو أكبر لاعب يصل إلى 60 هدفا في تاريخ بطولة الدوري السعودي، حال تسجيل ثنائية اليوم بشباك الاتحاد بعمر الـ 39 عامًا و305 يومًا.

وأحرز رونالدو، 4 أهداف في 3 مباريات فقط ضد نادي الاتحاد ببطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل رونالدو، 9 أهداف وصنع هدفين خلال 11 مباراة مع نادي النصر في بطولة الدوري هذا الموسم.

 

موعد مباراة الاتحاد والنصر في الدوري السعودي 

 ويلتقي الاتحاد مع النصر في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة عبر SSC 1.


تشكيل الاتحاد ضد النصر

حراسة المرمى: بريدراج راجكوفيتش.

خط الدفاع: مهند الشنقيطي، دانيلو بيريرا، حسن كادش، ماريو ميتاج.

خط الوسط الدفاعي: فابينيو، نجولو كانتي.

خط الوسط الهجومي: ستيفن بيرجوين، حسام عوار، عبد الرحمن العبود.

الهجوم: كريم بنزيما.

 

تشكيل النصر ضد الاتحاد

حراسة المرمى: بينتو.

خط الدفاع: سلطان الغنام، محمد سيماكان، محمد آل فتيل، نواف بوشل.

خط الوسط الدفاعي: عبدالله الخيبري، مارسيلو بروزوفيتش.

خط الوسط الهجومي: أندرسون تاليسكا، أوتافيو، ساديو ماني.

الهجوم: كريستيانو رونالدو.

 

ترتيب الاتحاد والنصر في الدوري السعودي

 ويتصدر اتحاد جدة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 33 نقطة بفارق نقطتين عن الهلال، بينما يحتل النصر المركز الثالث برصيد 25 نقطة.

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