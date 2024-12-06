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رياضة

جماهير اتحاد جدة تجهز مفاجأة أمام النصر في قمة الدوري السعودي (فيديو)

استاد الجوهرة المشعة،فيتو
استاد الجوهرة المشعة،فيتو

 ينتظر عشاق الكرة العربية قمة الدوري السعودي التي تجمع اتحاد جدة أمام  النصر، والتي ستقام على ملعب الجوهرة المشعة ضمن منافسات الجولة 13 من عمر مسابقة دوري روشن.

ويواصل جمهور نادي الاتحاد حاليًا الإعداد لمباراة الكلاسيكو ضد النصر، والمقرر لها مساء اليوم الجمعة، عن طريق تجهيز "دبل تيفو" سيتم استخدامه لأول مرة في الملاعب السعودية.

ومن المنتظر أن يظهر ملعب الجوهرة المشعة اليوم مكتمل العدد، بعد أن نفدت التذاكر منذ حوالي أسبوع، في ظل الإقبال الشديد عليها من جانب جماهير الاتحاد.

 

موعد مباراة الاتحاد والنصر في الدوري السعودي 

 ويلتقي الاتحاد مع النصر في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة عبر SSC 1.


تشكيل الاتحاد ضد النصر

حراسة المرمى: بريدراج راجكوفيتش.

خط الدفاع: مهند الشنقيطي، دانيلو بيريرا، حسن كادش، ماريو ميتاج.

خط الوسط الدفاعي: فابينيو، نجولو كانتي.

خط الوسط الهجومي: ستيفن بيرجوين، حسام عوار، عبد الرحمن العبود.

الهجوم: كريم بنزيما.

 

تشكيل النصر ضد الاتحاد

حراسة المرمى: بينتو.

خط الدفاع: سلطان الغنام، محمد سيماكان، محمد آل فتيل، نواف بوشل.

خط الوسط الدفاعي: عبدالله الخيبري، مارسيلو بروزوفيتش.

خط الوسط الهجومي: أندرسون تاليسكا، أوتافيو، ساديو ماني.

الهجوم: كريستيانو رونالدو.

 

ترتيب الاتحاد والنصر في الدوري السعودي

 ويتصدر اتحاد جدة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 33 نقطة بفارق نقطتين عن الهلال، بينما يحتل النصر المركز الثالث برصيد 25 نقطة.

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