التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قتل شاب لشقيقه بالبدرشين

تباشر نيابة الجيزة التحقيق في مقتل عاطل طعنًا بسكين على يد أخيه بمركز البدرشين جنوب الجيزة، وأمرت بحبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن مشادة كلامية نشبت بين الضحية "أشرف خلف" 39 سنة، وأخيه بسبب خلاف على الميراث تطورت إلى مشاجرة بقرية المرازيق بمنطقة البدرشين، سدد على إثرها الثاني للأول طعنة نافذة في البطن أودت بحياته.

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بتشريح جثة المتوفى للوقوف علي أسباب الوفاة، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم.

مصرع ثلاثيني على يد شقيقه

وتلقى العميد محمد مختار رئيس مباحث قطاع الجنوب إخطارًا من إدارة شرطة النجدة باستقبال مستشفى البدرشين المركزي جثة ثلاثيني ووجود شبهة جنائية في الوفاة.

بتقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وأداة الجريمة، وأقر بارتكاب الواقعة، وأمرت النيابة العامة بحبسه على ذمة التحقيقات.

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