النيابة تأمر بتشريح جثة عاطل ضحية مشادة كلامية بالبدرشين

تباشر نيابة الجيزة التحقيق في مقتل عاطل بطعنة في البطن في البدرشين جنوب الجيزة بسبب مشادة كلامية.

وأمرت النيابة بتشريح جثة المتوفى وإعداد تقرير وافي عن سبب الوفاة، كما أمرت بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم.

مقتل عاطل في البدرشين

تلقى مدير قطاع الجنوب اللواء عاصم أبو الخير إخطارًا من إدارة شرطة النجدة باستقبال المستشفى المركزي جثة ووجود شبهة جنائية.

تحريات مباحث الجيزة بينت نشوب مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بين شخصين بقرية المرازيق، انتهت بمقتل أشرف خلف 39 سنة، بطعنة نافذة في البطن.

ويكثف رجال المباحث جهودهم لضبط المتهم وأداة الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة تحت إشراف مدير أمن الجيزة.

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