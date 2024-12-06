الجمعة 06 ديسمبر 2024
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ثقافة وفنون

روبيرت داوني جونيور يظهر في مشهد شرفي بفيلم SpiderMan4

روبرت داوني جونيور،
روبرت داوني جونيور، فيتو

أفلام مارفل، كشفت تقارير صحفية، أن الممثل الشهير "روبيرت داوني جونيور"، سيقوم بأداء شخصيته الجديدة DoctorDoom في عالم مارفل لأول مرة، من خلال مشهد  شرفي ضمن أحداث فيلم SpiderMan4.

وذكرت التقارير أن المشهد الشرفي، سيكون بمثابة تمهيدًا لفيلم Avengers Secret Wars

أحداث فيلم  Spider-Man 4

أعلنت استديوهات مارفل، تفاصيل جديدة لأحداث فيلم Spider-Man 4.

وأوضحت مارفل أن أحداث فيلم  Spider-Man 4، ستدور بعد وقوع أحداث فيلم Avengers: Doomsday، وأن الفيلمين يرتبطان ببعضهما البعض.

وذكرت مارفل، أن  مشروع فيلم  Spider-Man 4، يحمل الأسم الرمزي Blue Oasis أو الواحة الزرقاء، ضمن جدول تصوير أفلام مارفل.

وأعلنت استديوهات مارفل، أن فيلم Spider Man 4، سيحمل عنوان Spider ManKing InBlack.

كما فاجأت مارفل الجماهير، بإعلان انضمام الممثل الشهير، توم هاردي، ليشارك في بطولة الفيلم بجانب  "توم هولاند".

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تصوير فيلم SpiderMan4 ٢٠٢٥

وكشفت استديوهات مارفل، عن تفاصيل جديدة للجزء الرابع من سلسلة أفلام Spider Man.

وذكرت استديوهات مارفل، أن أعمال التصوير الخاصة بفيلم Spider Man4، ستبدأ العام المقبل، علي أن يتم إصداره، في شهر يوليو من عام ٢٠٢٦.

وأوضحت مارفل، أن قصة فيلم SpiderMan4، ستدور حول الأكوان المتعددة، ومن المتوقع عودة، كلا من الممثل "توبي مجواير"، و"أندروا غارفيلد"، مرة أخرى لتجسيد شخصيات مختلفة لـ Spider Man، كما أن الفيلم، سيمهد لأحداث فيلم AvengersSecretWars.

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إليزابيث أولسن تتحدث عن تجربة عملها مع ستديوهات مارفل

 

 

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