تصريحات نارية لـ كولر والشناوي قبل صدام أورلاندو.. السويسري يتحدث عن موقف إمام عاشور.. وحارس الأهلي يكشف هدف حامل اللقب

عبر مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، عن سعادته بمواجهة فريق قوي مثل أورلاندو بايرتس، مشيرا إلى أنه يسعى لتقديم مباراة جيدة غدا‎ ‎في ‏الجولة الثانية من دور المجموعات لـدوري أبطال إفريقيا، مؤكدا أن الفريق جاهز لتقديم أفضل ما يكون خلال المباراة.‏



وأوضح كولر خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الغد، أن المباريات الخارجية غالبًا ما تكون صعبة، على عكس الأمر إذا ما كانت هذه ‏المواجهات على ملعب الأهلي ووسط جماهيره.‏



وأشار إلى أن إمام عاشور تدرب بشكل جيد خلال الأيام الماضية، والجميع يركز بشكل كبير في مواجهة الغد وجميع اللاعبين ‏جاهزين من الناحية البدنية والفنية لخوض المباراة، بعد دراسة المنافس بشكل جيد.‏



وعن اللعب في الأجواء الحارة قال: «نحن سعداء بالتواجد هنا، واللاعبون لديهم خبرات كبيرة، وتدربنا أمس في نفس توقيت المباراة، ‏واليوم أيضًا نتدرب في نفس الموعد، وهناك في مصر الأجواء باردة، وأكرر أن لاعبي الأهلي لديهم من الخبرات ما يمكنهم من التعامل ‏مع مثل هذه الظروف الصعبة».‏‎ ‎



وقال المدير الفني للأحمر إن المنافس قوي، ولاعبوه يمتلكون خبرات كبيرة، ولديهم مهارات مميزة، ولكن لن يفصح عن أسماء لاعبين بعينهم‏، رغم أنه يعلمهم جيدا ويقدر حجم مهاراتهم، وأن هذا شأن خاص بعمله فهو يعمل على التحضير بشكل جيد جدا لمباراة الغد.‏



وأضاف: «الأهلي لا يزال في بداية الموسم، وهناك بعض اللاعبين الذين يعانون من الإصابة، ولست قلقا من مستوى الفريق ـ كما ذكرت ـ ‏لأننا ما زلنا في البداية، ومستعدون جدا لمواجهة الغد، ونعيش في حالة من التركيز الشديد استعدادا لتلك المواجهة».‏



وتابع: «أطالب اللاعبين دائما بالفوز، وقبل المباراة أركز دائما على هذا الأمر، ولا أتحدث عن التعادل أبدا، ويمكن أن يكون التعادل ‏مقبولا في بعض الأحيان إذا كان المنافس قد أدي بشكل جيد، وفي كل الأحوال نلعب دائما من أجل للفوز والحصول على الثلاث نقاط‎‏».‏



وعن المقارنة بين أورلاندو والأهلي بشأن خوض المنافس عددا كبيرا من المباريات، علي عكس الأهلي الذي خاض عددا أقل من ‏المباريات باعتباره لا يزال في بداية الموسم، قال كولر: «هذا الأمر يصب في مصلحتنا تماما، خاصةً أن المنافس قد يكون مستهلكا، ونحن ‏أكثر نشاطا‎، ‎وحول عدم فوز الأهلي في جنوب إفريقيا قال كولر: أعتقد أنه قد حان الوقت لإنهاء هذا الأمر من خلال تحقيق الفوز غدا على فريق ‏أورلاندو رغم صعوبة المباراة».‏

من جانبه أكد محمد الشناوي، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن مواجهة أورلاندو صعبة، خاصة أنها تأتي أمام فريق قوي ونجح في ‏الحصول على ثلاث نقاط خارج ملعبه بالفوز على شباب بلوزداد ويتساوى مع الأهلي بنفس الرصيد، وأن الفريق جاهز للمواجهة ‏ويسعى لحصد الثلاث نقاط.‏



وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة قال الشناوي: «اللعب في استاد القاهرة ووسط جماهيرك يمنحك قوة كبيرة، واللعب أمام منافس قوي ‏يملك جماهيرية كبيرة أمر يسعدنا جدا، خاصة أننا نحب هذه الأجواء، وتعودنا عليها والأمر ليس غريبا علينا».‏



وأوضح: «الأهلي يلعب في أي مكان، وسعداء بتواجد الجماهير، ونحن نحترم جميع المنافسين، ولكن هدفنا دائما الحصول علي الثلاث نقاط، ‏بصرف النظر عن التواجد الجماهيري، ونكون سعداء دائما بتلك الأجواء، ولكن الجماهير لن تشارك في المباراة».‏

موعد مباراة الأهلي وأورلاندو بدوري أبطال إفريقيا

وتنطلق مباراة الأهلي وأورلاندو بايرتس في الثالثة عصر غد السبت ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر شاشة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.