وكيل صحة قنا يجتمع بمسؤولي لجنة مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات

عقد الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا، اجتماعًا مع لجنة مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات AMR بالمديرية لمتابعة المشروع والوقوف على المعوقات وسُبُل الإستخدام الأمثل للبرنامج.

حضر الاجتماع الدكتور عبد الله حمدي مدير الطب العلاجي، الدكتورة أسماء مصطفي مدير عام إدارة الصيدلة، الدكتورة أميرة قُللي مديرة إدارة مكافحة العدوى والدكتورة سولاف رشوان مديرة إدارة المعامل وعدد من المسؤولين.

الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية

وأوضح وكيل الوزارة أن البرنامج الذي تم تطبيقه بمستشفيات قنا العام وحميات قنا يهدف إلى التحكم في العدوى التي تؤدي إلى انتشار الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية من خلال تقنين استخدام المضادات الحيوية والتوعية بالاستخدام الرشيد لتلك المضادات.

وأشار وكيل الوزارة إلي تدريب الفرق بتلك المستشفيات على الالتزام بمعايير مكافحة العدوى وتطبيق البرنامج ومتابعة مردوده على المرضى وتعميم سياسات الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية.

كما ناقش خلال الاجتماع رفع كفاءة العاملين بمعامل الميكروبيولوجي لتلك المستشفيات وتدريب العاملين بتلك المعامل وتوفير وسائل مكافحة العدوى وكافة المستلزمات الطبية للمعامل، بما يدعم نجاح المشروع والحصول على أقصى استفادة منه.

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