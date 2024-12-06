الجمعة 06 ديسمبر 2024
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تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وأورلاندو‎

تفاصيل الاجتماع
تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وأورلاندو‎

 عقد الاجتماع الفني الخاص بمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام أورلاندو، ظهر اليوم باستاد أورلاندو، بحضور مندوبي ‏الناديين وممثلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»‎.‎
حضر من الأهلي كل من سمير عدلي، المدير الإداري للشؤون الخارجية للفريق، وماهر عبد العزيز، المدير الإداري للشئون الإدارية ‏والمالية، ومحمد أسامة إداري الفريق، والعميد علاء صلاح المنسق الأمني.‏‎ ‎


خلال الاجتماع، تمت مراجعة كافة الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة، وموعد وصول الفريقين إلى الملعب، وبدء عمليات الإحماء، ‏والزي الخاص بكل فريق‎. 


وتقرر أن يرتدي  الأهلي الزي التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، ويرتدي فريق أورلاندو ‏الزي الأسود‎. ‎


ويلتقي الأهلي مع أورلاندو ظهر غدٍ السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏

 

موعد مباراة الأهلي وأورلاندو بدوري أبطال إفريقيا 

 وتنطلق مباراة  الأهلي وأورلاندو بايرتس في الثالثة عصر غد السبت ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر شاشة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.  

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