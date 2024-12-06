السيسي أول رئيس مصري يزور كوبنهاجن.. وسائل إعلام دنماركية تصف الزيارة بالتاريخية.. وتؤكد: أول زعيم من خارج القارة الأوروبية يحظى باستقبال رسمي (صور)

أبرزت وسائل إعلام دنماركية زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، ووصفتها بـ "التاريخية"، باعتبارها أول زيارة لرئيس مصري إلى الدنمارك، واصفة مصر بأنها شريك رئيسي للاتحاد الأوروبي والدنمارك.

زيارة الرئيس السيسي لكوبنهاجن

وذكرت صحيفة "كوبنهاجن بوست" - بحسب رصد وكالة أنباء الشرق الأوسط - أن الرئيس السيسي يعتبر أول زعيم من خارج القارة الأوروبية يحظى باستقبال رسمي من جانب ملك الدنمارك فريدريك العاشر والملكة ماري.. واصفة زيارة الرئيس السيسي لكوبنهاجن بأنها "تاريخية"، مشيرة إلى أن الرئيس السيسي يعد أول زعيم مصري يزور الدنمارك.

وذكر موقع "ذا لوكال " الدنماركي أن الإعلام في الدنمارك أبدى اهتماما ملحوظا بزيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس السيسي إلى كوبنهاجن.. منوها بأن وزير خارجية الدنمارك أكد متانة العلاقات بين مصر وبلاده، معتبرا مصر بأنها جسر هام يربط بين قارة إفريقيا والعالم العربي.

إطلاق منتدى تجاري خلال زيارة الرئيس السيسي إلى الدنمارك

وأشار موقع "ريتزو" الإخباري إلى أن رئيس الوزراء الدنماركي أكد أن مصر لعبت دورا هاما في المبادرات الرامية إلى مواجهة التغيرات المناخية.. لافتة إلى أنه سيتم إطلاق منتدى تجاري خلال زيارة الرئيس السيسي إلى الدنمارك.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى مباحثات مع ملك الدنمارك فريدريك العاشر صباح اليوم الجمعة بالقصر الملكي بكوبنهاجن.

وجرت مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي بالقصر الملكي، حيث استعرض الرئيس السيسي وملك الدنمارك فريدريك العاشر حرس الشرف، وتم عزف السلام الوطني للبلدين.

توقيع إعلان الشراكة الاستراتيجية بين مصر والدنمارك

ويجري الرئيس السيسي خلال زيارة الدولة إلى مملكة الدنمارك التي بدأت أمس الخميس لقاءات أيضا مع رئيس الوزراء، ورئيس البرلمان الدنماركيين، كما يشارك الرئيس السيسي في عدد من الفعاليات واللقاءات الاقتصادية التي تتوج بتوقيع إعلان الشراكة الاستراتيجية بين مصر والدنمارك، إلى جانب عدد من مذكرات التفاهم في مجالات التعاون المتنوعة.

وتأتي زيارة الرئيس السيسي إلى الدنمارك في إطار جولة أوروبية تشمل أيضا النرويج وجمهورية أيرلندا.

جدير بالذكر أن أكد السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، أن مراسم الاستقبال والحفاوة الكبيرة التي قوبل بها الرئيس عبد الفتاح السيسي تعكس مدى التقدير الذي تحظى به مصر وقيادتها من مملكة الدنمارك.

والتقى الرئيس السيسي اليوم بالملك فريدريك العاشر، ملك الدنمارك، وذلك في مستهل زيارته إلى الدنمارك.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه تم إجراء مراسم استقبال رسمية رفيعة المستوى للرئيس، وفقًا للبروتوكولات المتبعة في زيارات الدولة، حيث تم عزف السلام الجمهوري المصري، ثم استعراض حرس الشرف، كما قام السيسي بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول، ثم انتقل الرئيس برفقة ملك وملكة الدنمارك إلى قصر أمالينبورج بواسطة عربات تجرها الخيول.

السيسى يشكر ملك الدنمارك على حفاوة الاستقبال

من جانبه، أعرب الرئيس عن شكره لملك الدنمارك على حفاوة الاستقبال، مشددًا على اعتزازه بهذه الزيارة، كونها الأولى لرئيس مصري إلى الدنمارك، مؤكدًا تطلعه إلى أن تسفر هذه الزيارة عن تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والدنمارك في جميع المجالات.

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