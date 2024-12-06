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أخبار مصر

متحدث الرئاسة: الحفاوة الكبيرة التي قوبل بها السيسي في الدنمارك تعكس مدى التقدير الذي تحظى به مصر وقيادتها

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

أكد السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، أن مراسم الاستقبال والحفاوة الكبيرة التي قوبل بها الرئيس عبد الفتاح السيسي تعكس مدى التقدير الذي تحظى به مصر وقيادتها من مملكة الدنمارك. 

والتقى الرئيس السيسي اليوم بالملك فريدريك العاشر، ملك الدنمارك، وذلك في مستهل زيارته إلى الدنمارك. 

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه قد تم إجراء مراسم استقبال رسمية رفيعة المستوى للرئيس، وفقًا للبروتوكولات المتبعة في زيارات الدولة، حيث تم عزف السلام الجمهوري المصري، ثم استعراض حرس الشرف، كما قام السيسي بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول، ثم انتقل الرئيس برفقة ملك وملكة الدنمارك إلى قصر أمالينبورج بواسطة عربات تجرها الخيول.

من جانبه، أعرب الرئيس عن شكره لملك الدنمارك على حفاوة الاستقبال، مشددًا على اعتزازه بهذه الزيارة، كونها الأولى لرئيس مصري إلى الدنمارك، ومؤكدًا تطلعه إلى أن تسفر هذه الزيارة عن تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والدنمارك في جميع المجالات.

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