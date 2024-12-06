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رياضة

تشكيل أورلاندو المتوقع لصدام الأهلي غدا بدوري الأبطال

أورلاندو
أورلاندو

 استقر الجهاز الفني لفريق أورلاندو على تشكيل الفريق لمباراة الغد أمام الأهلي  في ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

 

تشكيل أورلاندو بايرتس المتوقع ضد الأهلي

حراسة المرمى: سيفو شين.
الدفاع: ثابيسو مونياني، نكوسيناثي سيبيسي، تابيسو سيساني، ديون هوتو.
الوسط: ثالينتي مباثا، ماخيلين ماخولا، موهاو نكوتا، باتريك ماسوانجاني، ريليبوهيلي موفوكينج.
الهجوم: إيفيدنس ماكجوبا.

ويختتم الأهلي تدريباته في الثالثة ظهر اليوم؛ استعدادًا لمواجهة أورلاندو التي من المقرر أن تجمع الفريقين غدا السبت، في الجولة الثانية لمنافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.‏

 

كما استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على تشكيل الفريق لمواجهة أورلاندو بايرتس غدا السبت، في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. 


تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة أورلاندو بايرتس 

حراسة المرمى: محمد الشناوي 

الدفاع: خالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ويحيى عطية الله 

الوسط: إمام عاشور ومروان عطية وأكرم توفيق 

الهجوم: حسين الشحات وكهربا وطاهر محمد طاهر 

ويعقد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين اليوم، قبل التحرك لخوض المران الأخير فى جنوب إفريقيا قبل مواجهة أورلاندو غدا.

 

موعد مباراة الأهلي وأورلاندو بدوري أبطال إفريقيا 

وتنطلق مباراة  الأهلي وأورلاندو بايرتس في الثالثة عصر غد السبت ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر شاشة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.  

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