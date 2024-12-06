في عيد ميلادها الـ 60، أزمات في مسيرة شريهان الفنية

تعد الفنانة شريهان أيقونة الفوازير والاستعراض، دخلت قلوب الجميع منذ ظهورها على الشاشة، حيث تحتفل اليوم بعيد ميلادها الـ60.. اكتشفها الفنان الراحل عبد الحليم حافظ وهي طفلة من خلال شقيقها عمر خورشيد، وأول أعمالها كان فيلم "ربع دستة أشرار" وفيلم "قطة على نار" عام 1978م.

حياة شريهان الفنية

بدأت حياتها الفنية وهي في الرابعة من عمرها، حيث درست في طفولتها الرقص التعبيري في العاصمة الفرنسية باريس، ثم عادت إلى مصر وشاركت في بطولة مسلسل "المعجزة" الذي قامت والدتها بإنتاجه لها.

درست شريهان الحقوق وكانت تنوي أن تساعد والدها في إدارة أعماله إلا أن حبها للفن جعلها تصبح راقصة استعراضية وممثلة محترفة حيث تلقت دروس خاصة بالرقص التعبيري ورقص الباليه في مدارس في باريس.

وبدأت شريهان الفوازير عام 1985 بألف ليلة وليلة وعروس البحور، وكانت من إخراج فهمي عبد الحميد وتأليف طاهر أبو فاشا وعبد السلام أمين، والذي ضم عددًا من كبار النجوم مثل عمر الحريري، محمود الجندي، زوزو نبيل، رجاء حسين ومحمد توفيق، كما شارك مجموعة من الفنانين ببداية مشوارهم الفني مثل عمرو دياب، مدحت صالح، عمر فتحي ومحمد الحلو.

فوازير شريهان

وفي عام 1996 قدمت فوازير “ألف ليلة وليلة” بعنوان “وردشان وماندو”، وضم الجزء الثاني مجموعة من كبار النجوم منهم عبد الرحمن أبو زهرة، عمر الحريري، مديحة حمدي، زوزو نبيل، جمال إسماعيل ونادية رفيق.

وفي عام 1988 قدمت فوازير “ألف ليلة وليلة” بعنوان “كريمة وحليمة وفاطيمة”، وكان من أهم وأبرز الفوازير التي قدمتها شريهان، وخلال عام 1994 قدمت “حاجات ومحتاجات”.

مرض شريهان

تعرضت شريهان لحادث سير مروع أدى لكسر العمود الفقري لها عام 1990م وقد سافرت إلى الخارج من أجل العلاج وامتنعت عن العمل فترة زمنية مدتها سنتين بحيث عادت بنشاط بعد العلاج عام 1994م بمسرحية" شارع محمد علي".

أزمات في حياة شريهان

مرت شريهان بالعديد من الصعوبات والأزمات وفي مقدمتها قضية النسب التي رفعتها والدتها عام 1980 لإثبات نسب ابنتها شريهان لوالدها أحمد عبد الفتاح الشلقاني، الذي تزوجته عرفيًا، وبعد وفاة الأب لم تستطع الأم إثبات نسب ابنتها وحاربت أسرة زوجها الراحل للحصول على الميراث، حتى أثبتت نسب ابنتها بالفعل، وكانت شريهان تبلغ من العمر 16 عاما.

وفاة شقيقها عمر خورشيد

عمر خورشيد هو شقيقها من الأم، وعانت شريهان كثيرًا من فقدانه، فكان شقيقها الوحيد، وصرحت أكثر من مرة أنه كان يعني لها كل شيء، فكانت تعتبره أبًا وأخًا وصديقًا، حتى رحل عن عالمنا في حادث سيارة عام 1981، وانهارت شقيقته فور علمها بوفاته، حتى أنها أصيبت بشلل مؤقت وقتها، وبعدها بـ 6 أعوام عانت من فقد والدتها بعد إصابتها بمرض السرطان عام 1987.

أزمة زواج شريهان

وتزوجت شريهان مرتين الأولى كانت من الأمير المغربي علال الفاسي، إلا أنهما سرعان ما انفصلا، نظرًا لغيرته الشديدة عليها، بعدها تزوجت سرًا من الملياردير الأردني علاء الخواجة، وهو زوج الفنانة إسعاد يونس، لتفتح الأخيرة النار عليها، خاصة أنها كانت صديقتها، ولكن سرعان ما استقرت الأمور بينهما.

إصابتها بالسرطان

بعد فيلمها الأخير "العشق والدم" الذي قدمته عام 2002، أصيبت شريهان بأشرس أنواع السرطانات وهو سرطان الغدد اللعابية، وهو ولا يصيب عادة إلا واحد من بين كل 10 ملايين شخص، وسافرت بعدها لفرنسا، وخضعت لجراحة استمرت 18 ساعة متواصلة لإزالة الورم.

وبعدها خضعت لعدة عمليات تكميلية وصلت لقرابة 100 عملية، نظرًا لما تركته آثار العملية على وجهها، وخرجت شريهان من هذه الأزمة قوية، وظهرت بعد سنوات من الغياب في عام 2011، وسط المتظاهرين في ميدان التحرير، أثناء قيام ثورة 25 يناير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.