تأييد حكم أحقية رئيس لجنة الإسكان بنقابة الصحفيين

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برفض الطعن المقام من خالد محمد زكي "نقيب الصحفيين" ضد عبد الرؤوف عبد المنعم خليفة "عضو نقابة الصحفيين"، والذي يطالب فيه الطعن على الحكم الصادر في الدعوى رقم ٧٨/٥٧٨٨ بجلسة٢٠٢٤/٣/١٠ بإلغاء قرار نقيب الصحفيين بإعفاء عبد الرؤوف عبد المنعم خليفة من رئاسة لجنة الإسكان بنقابة الصحفيين.

طعن نقيب الصحفيين ضد عبد الرؤوف خليفة

حمل الطعن رقم: ٧٠/٣٣١١٨، وكان نقيب الصحفيين طعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار إعفاء رئيس لجنة الإسكان من منصبه.

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