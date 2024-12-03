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رياضة

انتقال رونالدو لمنزل جديد يبقي على آمال التجديد للنصر (فيديو)

كريستيانو رونالدو،فيتو
كريستيانو رونالدو،فيتو

كشفت تقارير سعودية عن انتقال النجم البرتغالي  كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي إلى منزل جديد بصحبة عائلته في المملكة العربية السعودية، مما يعزز من فرص بقائه ضمن صفوف النصر، رغم قرب انتهاء عقده الراهن في الثلاثين من يونيو عام 2025.

وأكدت التقارير أن إدارة نادي النصر اتخذت قرارًا بشأن تجديد عقد كريستيانو رونالدو حتى 2026 ولكن تنتظر القرار النهائي من النجم البرتغالي.

وحرصت جورجينا رودريجيز صديقة رونالدو، على استعراض المنزل الجديد عبر صور مختلفة نشرتها على حسابها الرسمي في منصة "إنستجرام"، وهي الصور التي شهدت ظهور الأسطورة البرتغالية في البعض منها.


ويتميز منزل كريستيانو رونالدو الجديد، بكونه أصغر من القصر الفاخر الذي كان يعيش فيه اللاعب البرتغالي البالغ من العمر (39) عامًا، مع أجواء مريحة ودافئة، تعكس حالة الاستقرار التي يعيشها مهاجم النصر من الناحية العائلية.


وحسب صحيفة "ديلي سبورتس" فإن منزل رونالدو الجديد يتكون من غرفة معيشة مقسمة إلى ثلاثة أجزاء، في ظل وجود منطقتين للجلوس مدعمة بجهاز تلفاز، ومساحة لتناول الطعام يظهر فيها طاولة كبيرة. كما يحظى المنزل الجديد بنوافذ ضخمة وأرضيات حجرية بيضاء أنيقة، وفي الخارج يحاط المنزل بحديقة رائعة، مع وجود مسبح خارجي، إلى جانب مسبح آخر داخل المنزل.


ويقع منزل رونالدو الجديد وفقًا للمعلومات الصحفية، في منطقة المحمدية إحدى أكثر المناطق رقيًّا في الرياض، حيث تتميز هذه المنطقة بتوفر العديد من الخدمات، وحرص المشاهير على العيش فيها سواء من المملكة العربية السعودية أو الوافدين إليها.

 

فيما صرح وليد عبد الله، حارس مرمى النصر السعودي، بأن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد الفريق دائمًا ما يسأل عن الصلاة خلال تواجده مع الفريق.

وليد عبد الله يتحدث عن رونالدو 

وقال وليد عبد الله، حارس مرمى النصر السعودي، في تصريحات تلفزيونية: في يوم من الأيام قعدت مع كريستيانو رونالدو وقلت له ليه ما تدخل الإسلام.

وأضاف: كريستيانو سجد مرة وقلنا كلنا الله أكبر، كريستيانو رونالدو عندما يجدنا بنقف صف وبنصلي ويلاقي حد مش بيصلي يقوم يقول له قوم صلي معاهم ويشاور له علينا ويسألنا بعدها هذه صلاة إيه.

 

واختتم: عندما نكون في التمرين والأذان يؤذن، رونالدو يطلب من المدرب أن يقف التمرين أثناء الأذان.

 

 

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