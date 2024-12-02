بيسأل دايما عن الصلاة، حارس النصر السعودي يكشف حقيقة دخول رونالدو الإسلام

صرح وليد عبد الله، حارس مرمى النصر السعودي، بأن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد الفريق دائما ما يسأل عن الصلاة خلال تواجده مع الفريق.

وليد عبد الله يتحدث عن رونالدو

وقال وليد عبد الله، حارس مرمى النصر السعودي، في تصريحات تلفزيونية: في يوم من الأيام قعدت مع كريستيانو رونالدو وقلت له ليه ما تدخل الإسلام.

وأضاف: كريستيانو سجد مرة وقلنا كلنا الله أكبر، كريستيانو رونالدو عندما يجدنا بنقف صف وبنصلي ويلاقي حد مش بيصلي يقوم يقول له قوم صلي معاهم ويشاور له علينا ويسألنا بعدها هذه صلاة إيه.

واختتم: عندما نكون في التمرين والأذان يؤذن، رونالدو يطلب من المدرب أن يقف التمرين أثناء الأذان.

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