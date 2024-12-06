تزامنا مع زيارة السيسي لـ النرويج.. حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.. وأبرز الجهود المصرية لجذب المزيد من مستثمري أوسلو لـ مصر

شهدت العلاقات المصرية النرويجية خلال الأعوام الماضية تطورًا مستمرًا في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية، وتزامنًا مع توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى مدينة "أوسلو" عاصمة مملكة النرويج فى زيارة رسمية، استكمالًا الى جولة الأوروبية، حيث اجرى لقاءات مع رؤساء عدد من الشركات النرويجية العاملة فى مصر، وكذا توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين.

حجم الصادرات المصرية من النرويج

و أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء تقريرا يرصد العلاقات المصرية النرويجية، حيث بلغت حجم الصادرات المصرية إلى النرويج 15 مليون دولار خلال ال10 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 11 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.

حجم الواردات المصرية من النرويج

و بلغ حجم الواردات المصرية من النرويج 202 مليون دولار خلال ال10 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 193 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 .

قيمة التبادل التجارى بين مصر والنرويج

كما بلغ قيمة التبادل التجارى بين مصر والنرويج 217 مليون دولار خلال ال10 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 204 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 .

أهم المجموعات السلعية التى صدرتها مصر إلى النرويج خلال ال10 أشهر الأولى من عام 2024

1. نفايات صناعة الاغذية، اغذية حيوانات بقيمة 7 مليون دولار.



2. خضر وفواكه بقيمة 4 مليون دولار.



3. سجاد واغطية ارضيات بقيمة 1.0 مليون دولار

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4. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 1.0 مليون دولار.

أهم المجموعات السلعية التى استوردتها مصر من النرويج خلال ال10 أشهر الأولى من عام 2024

1. اسماك وقشريات ورخويات بقيمة 65 مليون دولار.

2. خامات معادن بقيمة 38 مليون دولار.

3. حديد وصلب بقيمة 16 مليون دولار.

4. اسمدة بقيمة 15 مليون دولار.

5. خشب ومصنوعاته بقيمة 11 مليون دولار.

قيمة الاستثمارات النرويجية في مصر

وسجلت قيمة الاستثمارات النرويجية في مصر 26.8 مليون دولار خلال العام المالي 2022/ 2023 مقابل 3.9 مليون دولار خلال العام المالى 2021/2022.

قيمة تحويلات المصريين العاملين بالنرويج

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالنرويج 11.8 مليون دولار خلال العام المالي 2022 /2023 مقابل 10.9مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022، بينما بلغت قيمة تحويلات النرويجيين العاملين في مصر 481 ألف دولار خلال العام المالي 2022 /2023 مقابل 768 الف دولار خلال العام المالي 2021 / 2022.

وسجل عدد سكان مصر 107 مليون نسمة في نوفمبر 2024، بينما سجل عدد سكان النرويج 5.6 مليون نسمة لنفس الفترة.

وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بدولة النرويج طبقــًا لتقديرات البعثة 2000 مصري حتى نهاية عام 2023.

وزير الاستثمار يبحث التعاون مع سفيرة النرويج بالقاهرة

استقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية،هيلدا كليميتسدال سفيرة النرويج بالقاهرة والوفد المرافق لها، حيث تم استعراض أوجه التعاون والعلاقات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة بين البلدين.

تعزيز وتعميق التعاون الثنائي مع النرويج

وأكد الوزير العلاقات التاريخية المتميزة التي تربط البلدين، وما تشهده تلك العلاقات من تطورات خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى تطلعه لتعزيز وتعميق التعاون الثنائي مع النرويج في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما قطاعات الاستثمار والتجارة.

جذب مزيد من الاستثمارات النرويجية بالسوق المصري

واستعرض «الخطيب» التطورات التي شهدها الاقتصاد المصري، والخطة الاستراتيجية لتنمية الاقتصاد، وجذب مزيد من الاستثمارات النرويجية بالسوق المصري، والترويج للفرص الاستثمارية في مجالات الخدمات اللوجستية، ومشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص، والطاقة والبنية التحتية، في ضوء توجه الدولة المصرية نحو تهيئة بيئة استثمارية مواتية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.



كما استعرض الوزير مشروعات شركة سكاتك النرويجية الحالية والمستقبلية بالسوق المصري في مجالات الطاقة المتجددة، مؤكدا أن الاقتصاد المصري يمتلك العديد من المقومات والإمكانات الاستثمارية المتميزة، والتي تشمل الموقع الجغرافي ومنظومة البنية التحتية للنقل اللوجستي والقوى العاملة المؤهلة بأجور تنافسية، وتوافر مصادر الطاقة المتجددة، والموانئ المؤهلة، كما تمتلك مصر شبكة اتفاقيات للتجارة الحرة والتفضيلية مع عدد كبير من الدول والتجمعات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.

ولفت «الخطيب» إلى حرص الوزارة على توفير كافة أوجه الدعم والتسهيلات الممكنة للشركات النرويجية للاستثمار وتوسيع مشروعاتها في السوق المصري، خاصة مشروعات الطاقة الخضراء.

وأضاف الوزير أن الدولة المصرية تسعى لتصبح مركزا إقليميا للتصدير، من خلال الإجراءات والإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والضريبية التي تبنتها، والتي من شأنها أن تسهم في التيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر، إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلا عن زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، مشيرا إلى أن مصر تعد بوابة للتصدير للقارة الأفريقية.

تعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر

ومن جانبها أكدت هيلدا كليميتسدال سفيرة النرويج بالقاهرة حرص بلادها على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر باعتبارها إحدى الدول المحورية بالمنطقة، مشيرة إلى أن النرويج تمتلك عددًا كبيرًا من المشروعات الاستثمارية بالسوق المصري، وتسعى للاستمرار والتوسع في هذه المشروعات، لاسيما في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وقالت «كليميتسدال» إن هناك رغبة وخطط لدى عدد من الشركات النرويجية لإقامة مشروعات لها في السوق المصري، حيث تعتزم هذه الشركات القيام بزيارة إلى القاهرة خلال الفترة المقبلة لبحث الفرص والقطاعات الاستثمارية المختلفة.حضر اللقاء، حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي في القصر الملكي بالدنمارك

واستقبل فريدريك العاشر ملك الدنمارك الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث أجريت مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي بالقصر الملكي بالعاصمة الدنماركية كوبنهاجن كما زار الرئيس السيسي القلعة الأثرية بالدنمارك، حيث وضع الرئيس السيسي الزهور على النصب التذكاري.

كما عقدت جلسة مباحثات بين الرئيس السيسي وفريدريك العاشر ملك الدنمارك بالقصر الملكي بالعاصمة الدنماركية كوبنهاجن لتعزيز العلاقات في مختلف المجالات، فضلًا عن بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك، كما عقدت جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين.

ووصل الرئيس السيسي إلى مدينة "كوبنهاجن"، عاصمة مملكة الدنمارك، في مستهل جولة أوروبية تشمل أيضًا مملكة النرويج وجمهورية أيرلندا، وذلك في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين مصر والدول الأوروبية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس سيجري خلال زيارة الدولة إلى مملكة الدنمارك لقاءات مع ملك الدنمارك، ورئيس الوزراء، ورئيس البرلمان الدنماركي، كما سيشارك الرئيس السيسي في عدد من الفعاليات واللقاءات الاقتصادية التي تتوج بتوقيع إعلان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، إلى جانب عدد من مذكرات التفاهم في مجالات التعاون المتنوعة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي سيتوجه عقب ذلك إلى مدينة "أوسلو" عاصمة مملكة النرويج في زيارة رسمية، حيث سيعقد الرئيس السيسي لقاءات مع جلالة ملك النرويج، ورئيس الوزراء، ورئيس وأعضاء من البرلمان النرويجي، كما سيجري الرئيس السيسي لقاءات مع رؤساء عدد من الشركات النرويجية العاملة في مصر، وسوف يشهد الرئيس السيسي التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين.

كما أوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس السيسي سيتوجه إلى مدينة دبلن عاصمة جمهورية أيرلندا في ختام جولته الأوروبية، حيث سيجري لقاءات مع كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الأيرلنديين، للتباحث حول الفرص المتاحة لتعزيز التعاون بين البلدين وتنسيق المواقف بالنسبة للقضايا والأزمات الدولية ذات الاهتمام المشترك.

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