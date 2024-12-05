الخميس 05 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

السيسي يتوجه إلى الدنمارك في مستهل جولة أوروبية تشمل النرويج وأيرلندا

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، إلى مدينة "كوبنهاجن"، عاصمة مملكة الدنمارك، في مستهل جولة أوروبية تشمل أيضا مملكة النرويج وجمهورية أيرلندا، وذلك في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين مصر والدول الأوروبية.
 

وفي سياق آخر، استقبل الرئيس  السيسي، مؤخرا، "موراي أوتشينكلوس"، الرئيس التنفيذي لشركة "بريتيش بيتروليوم"، وذلك بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ونادر زكي، الرئيس الإقليمي للشركة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن الرئيس السيسي قد أشاد بأنشطة الشركة في مصر في مجالي الغاز والبترول، وكذلك في تطوير الحقول المصرية المختلفة، كما رحب بزيادة استثمارات الشركة في قطاع الطاقة المصري  مؤكدًا حرص الحكومة على توفير كافة التسهيلات اللازمة لعمل الشركات العالمية وزيادة انخراط القطاع الخاص في هذا القطاع الحيوي.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي الدنمارك

الأكثر قراءة

خبير يكشف أسباب ارتفاع سعر الدولار فوق الـ50 جنيها لأول مرة في تاريخه

أعلى سعر لصرف الدولار الآن في 5 بنوك مصرية (آخر تحديث)

سعر الدولار في البنك الأهلي، العملة الخضراء تتخطى 50 جنيها رسميا الآن

الجنيه الذهب يشتعل في منتصف تعاملات اليوم، وصل لهذا السعر

أسد الحملاوي يحل أزمة تعاقد الأهلي مع مهاجم

ارتفاع مفاجئ في أسعار سبائك الذهب اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024

رئيس الوزراء يصدر قرارين جديدين

أزمة صحية في بيراميدز قبل السفر إلى مالي، هل ظهرت حالات كورونا؟

منوعات

المزيد

اكتشاف تشابه بين المياه على المذنب "67P" ومحيطات الأرض

تأجيل عودة المركبة Cargo Dragon إلى الأرض لهذا السبب

دراسة: الهواء الملوث يشكل خطرًا على صحة الحوامل والأجنة

ويلسون بيثيل يكشف تفاصيل الخط الزمني لمسلسل مارفل Daredevil Born Again

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز الأبيض اليوم الخميس 5-12-2024 في الأسواق

سعر الألومنيوم اليوم الخميس 5-12-2024 في السوق المحلية

ارتفاع سعر الجنيه الإسترليني اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024

اليورو يرتفع في البنوك المصرية اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024

المزيد

انفوجراف

ضوابط تقييم الصف الأول والثاني الابتدائي (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما وظيفة غير القادرين على الجهاد؟ الشيخ الشعراوي يوضح (فيديو)

داعية أزهري: استجابة للهدي النبوي، قل «ذوي القدرات الفائقة» ولا تقل «أصحاب الإعاقات»

أحاديث ضعيفة في فضل سورة قريش

المزيد
الجريدة الرسمية