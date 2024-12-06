الجمعة 06 ديسمبر 2024
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رياضة

"لوبوف" يعلن تشكيل سيدات الأهلي لمباراة بيراميدز في الدوري

لوبوف
لوبوف

أعلن ديميتري لوبوف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم «سيدات» بالأهلي، تشكيل الفريق لخوض مباراة بيراميدز التي تقام اليوم الجمعة على ملعب النادي بالقاهرة الجديدة، ضمن منافسات الجولة العاشرة لبطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:‏

حراسة المرمى: مها الدمرداش.

خط الدفاع: ألكسندرا جورجيڤتش ونورا خالد ورودينا عبد الرسول.

خط الوسط: لولو نصر وأمل ناصر وحبيبة عمر وحبيبة عصام ومنة طارق.

خط الهجوم: نادين غازي وشارتي روبن.

وتجلس على دكة البدلاء كل من:‏ إسراء السقا ونور إدريس وجنى محمود ومريم عفيفي وسارة كرد وثريا أشرف ونادين محمد وميا داردن وكاميليا الديب.

وتمكن الأهلي من تحقيق العلامة الكاملة بالمسابقة بداية من الفوز على الزمالك في الجولة الأولى وعلى وادي دجلة ومودرن سبورت ‏والمعادي واليخت مرورا بالفوز على اتحاد بسيون والاتحاد السكندري والجونة حتى الفوز "اعتباريًا" على إنبي في الجولة الأخيرة، ‏مسجلًا ٣٧ هدفًا، فيما تلقت شباكه هدفا واحدا فقط منذ انطلاق البطولة.‏

ويضم الجهاز الفني لفريق سيدات الأهلي كلا من ديميتري لوبوف مديرًا فنيًا، وحكيمة بوستة مدربًا عامًا، وتامر الدسوقي مدربًا ‏للحراس، وإنجي شعلان ويارا صفوت إداريان، وميار أسامة طبيب الفريق، وهدير أحمد وراندا ياسر للعلاج الطبيعي، ومكسيم ‏التنهوفن مدرب اللياقة البدنية.

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ديميتري لوبوف لوبوف الأهلي

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