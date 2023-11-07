الأطراف السودانية المتصارعة تتفق في محادثات جدة 2 على إجراءات لبناء الثقة

أعلنت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، والهيئة الحكومية للتنمية (الإيجاد) بصفتها ممثلًا مشتركًا للاتحاد الأفريقي والإيجاد، وكونهم رعاة لمحادثات (جدة 2)، عن التزام القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع باتخاذ خطوات لتسهيل زيادة المساعدات الإنسانية وتنفيذ إجراءات بناء الثقة.

ويتركز العمل في محادثات جدة على مواضيع محددة لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، وتحقيق وقف إطلاق النار وغيره من إجراءات بناء الثقة تمهيدًا للتوصل إلى وقف دائم للعدائيات.

Advertisements

وبحسب وكالة الأنباء السعودية «واس»، على ضوء إعلان جدة لحماية المدنيين في السودان (11 مايو 2023)، تلتزم كلًا من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بالالتزامات التالية:

(1) الانخراط في آلية إنسانية مشتركة بقيادة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة لمعالجة معوقات إيصال المساعدات الإغاثية.

(2) تحديد جهات اتصال لتسهيل مرور وعبور العاملين في المجال الإنساني والمساعدات.

(3) تنفيذ إجراءات بناء الثقة فيما يخص:

* إنشاء آلية تواصل بين قادة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.

* احتجاز الهاربين من السجون.

* تحسين المحتوى الإعلامي لكلا الطرفين، وتخفيف حدة اللغة الإعلامية.

* اتخاذ إجراءات حيال الأطراف المثيرة للتصعيد والمأججة للصراع.

على أن يتم تنفيذ هذه الإجراءات بالتوازي.

وأكد الطرفان (القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع) التزامهما الفردي تجاه تيسير مرور المساعدات الإنسانية لكلا الطرفين.

وتمثل هذه الالتزامات خطوةً مهمة لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية مما يسهم في تخفيف معاناة الشعب السوداني، وفي هذا الإطار، يعود الأمر الآن لكل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في الالتزام التام بمسؤوليتهما لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

وأضاف البيان: "يأسف الميسرون لعدم تمكن الطرفين من الاتفاق على اتفاقات لتنفيذ وقف إطلاق النار خلال هذه الجولة الأولى، حيث لا يوجد أي حل عسكري مقبول لهذا الصراع، ويحث الميسرين كلًا من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لتقديم مصلحة الشعب السوداني أولًا، وإلقاء السلاح، والانخراط في المفاوضات لإنهاء هذا الصراع".

الجيش السوداني يقبل الدعوة الأمريكية السعودية للمفاوضات

وفي الـ 25 من أكتوبر الماضي، أعلن الجيش السوداني في بيان صادر، عن قبول الدعوة السعودية الأمريكية للدخول في مفاوضات مع مليشيا الدعم السريع في جدة.

وجاء في بيان الجيش السوداني:" استجابة لدعوة كريمة من دولتي الوساطة بمنبر جدة (المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية) باستئناف العملية التفاوضية مع مليشيا الدعم السريع المتمردة، وأيمانا من القوات المسلحة السودانية بأن التفاوض من الوسائل التي ربما تنهي الحرب، قبلنا الدعوة بالذهاب إلى جدة لاستكمال ما تم الاتفاق عليه من قبل، وهو تنفيذ إعلان جدة كاملا".

وأضاف المتحدث باسم الجيش السوداني:" وذلك لتسهيل العمل الإنساني وعودة مواطنينا والحياة الطبيعية إلي المدن التي عاث فيها المتمردون نهبا وحرقا وقصفا عشوائيا واغتصابا،آملين أن تلتزم مليشيا التمرد هذه المرة بما تم الاتفاق عليه سابقا".

وتابع:" استئناف التفاوض لا يعني توقف معركة الكرامة الوطنية، فالقضاء على المتمردين ودحرهم هو هدف الشعب السوداني والقوات المسلحة السودانية وهي ملتزمة بهذا الهدف لوضع البلاد في مسارها الصحيح".