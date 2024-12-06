الجمعة 06 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

رئيس الوزراء يغادر مطار القاهرة للمشاركة في منتدى الدوحة 2024

الدكتور مصطفى مدبولي،
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

 غادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ظهر اليوم، مطار القاهرة الدولي، مُتجهًا إلى دولة قطر، للمشاركة في النسخة الـ 22 من مؤتمر الدوحة 2024، الذي يقام خلال الفترة من 7 إلى 8 ديسمبر الجاري، تحت رعاية الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، ويحمل شعار "حتمية الابتكار".

 

الجلسة الافتتاحية لمنتدى الدوحة 2024

 ومن المقرر أن يحضر رئيس الوزراء غدًا السبت فعاليات الجلسة الافتتاحية لمنتدى الدوحة 2024، ويُلقي كلمة خلال إحدى الجلسات ثاني أيام المنتدى، كما من المقرر أن يجري على هامش مشاركته بالمنتدى، عدة اجتماعات مع كبار المسؤولين القطريين، إلى جانب عقد لقاءات مع عدد من كبار ممثلي مجتمع الأعمال القطري لبحث فرص التعاون الواعدة.

ويشهد منتدى الدوحة 2024 مشاركة عددٍ من قادة دول العالم، وصانعي السياسات، وقادة المنظمات الإقليمية والدولية والأممية، والخبراء المعنيين، إلى جانب تسليط الضوء على مختلف القضايا العالمية عبر أكثر من 80 جلسة نقاشية، بهدف طرح حلول ابتكارية للتحديات التي تواجه العالم، مع التطلع إلى منظور "الابتكار" كضرورة للاستدامة والتطور في مجالات متنوعة في الحياة المعاصرة.  

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