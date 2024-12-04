الأربعاء 04 ديسمبر 2024
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ملفات وحوارات

7 ملفات على طاولة الحكومة.. أبرز تصريحات رئيس الوزراء اليوم.. دعم تمويني تجريبي.. وخطط للتأمين الصحي والسياحة العلاجية وتنمية الصعيد

مصطفي مدبولي رئيس
مصطفي مدبولي رئيس الوزراء

مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء، حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على الرد على أسئلة الصحفيين والإعلاميين خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عُقد اليوم، عقب اجتماع مجلس الوزراء. 

وتناول رئيس الوزراء خلال المؤتمر عددًا من الملفات الحيوية التي تهم المواطن المصري، من بينها الدعم النقدي للسلع التموينية، منظومة التأمين الصحي الشامل، مبادرة "سكن لكل المصريين"، تنمية الصعيد ومشروع المثلث الذهبي، إلى جانب تطوير السياحة العلاجية وخطط خفض الدين الخارجي، وغيرها من الملفات التنموية المهمة.

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رئيس الوزراء يعلن عن خطة الطروحات الجديدة بالبورصة الأسبوع المقبل، ويؤكد طرح 3 إلى 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، يكشف عن توفير40 مليار جنيه لإتاحة الأدوية، ويزف أخبارا سارة عن البترول والغاز

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مدبولي: نتوقع دخول 3 ملايين فدان للخدمة تباعًا خلال العامين القادمين

الدعم النقدي للسلع التموينية

وفي معرض تعقيبه على تساؤل: هل تم تحديد الدعم النقدي للسلع التموينية؟ أشار رئيس الوزراء إلى تصريحاته السابقة بشأن تحويل هذا الملف إلى الحوار الوطني، مشيرًا إلى أن مسئولي مؤسسة الحوار الوطني يعقدون جلسات مكثفة، وسيتم عرض مقترحاتهم ومخرجاتهم على الحكومة في هذا الملف قبل نهاية العام الحالي. وأضاف أن الدولة ستضع تصورًا لتنفيذ هذه الرؤى بناءً على نتائج الحوار الوطني، الذي يضم جميع الأطياف والاتجاهات بما في ذلك الخبراء.

وأكد أنه بناءً على هذه المقترحات، يمكن بدء مرحلة تجريبية لهذا الملف في عدد من المحافظات مع بداية العام المالي القادم، مشيدًا بالحوار الوطني كمنصة مهمة لسماع رؤى الخبراء ومتابعة كل ما يُكتب وينشر حول هذا الموضوع لتكوين رؤية مجتمعية متكاملة.

خطة الحكومة لتلبية الطلب على مبادرة "سكن لكل المصريين"

وفي تعقيبه عن استفسار يتعلق بخطة الحكومة لتلبية الطلب الكبير على التقديم في المرحلة الخامسة من المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، قال رئيس الوزراء إن صندوق الإسكان الاجتماعي أعلن توفير كراسات الشروط لتلبية الإقبال الكبير، مما يعكس ثقة المواطنين، خاصة الشباب ومحدودي الدخل، في جهود الدولة.

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مدبولي: نتوقع دخول 3 ملايين فدان للخدمة تباعًا خلال العامين القادمين

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مدبولي: الحكومة تعمل على تنظيم الخطاب الإعلامي والتصدي لمحاولات تخريب الدولة

وأكد أن الحكومة تعمل على استيعاب الطلبات الجادة والمستحقة، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تُعد من أبرز النجاحات التي حققتها الدولة في السنوات العشر الماضية.

المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل

وردًا على سؤال حول المحافظات التي ستدخل المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه المرحلة تشمل خمس محافظات: دمياط، كفر الشيخ، المنيا، مطروح، وشمال سيناء.

وأضاف أن التكلفة التقديرية لتأهيل المنشآت الصحية في هذه المحافظات تبلغ حوالي 115 مليار جنيه، وسيتم تدبير المبلغ على مدى ثلاث سنوات مالية لإنجاز الأعمال المطلوبة. وأكد أن الحكومة تسعى للالتزام بالمخطط الزمني لتحقيق المظلة الشاملة للمنظومة بحلول عام 2032/2033.

تنمية الصعيد ومشروع المثلث الذهبي

وفي تعقيبه على سؤال حول خطة الحكومة لتنمية الصعيد ومشروع المثلث الذهبي، أشار رئيس الوزراء إلى الطفرة التنموية التي تشهدها محافظات الصعيد حاليًا. واستشهد بمشروع تطوير بحيرة قارون كمثال على النجاحات التي تحققت، مؤكدًا أن تحسين البيئة حول البحيرة أسهم في عودة إنتاجية الثروة السمكية.

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مدبولي: الحكومة تعمل على تنظيم الخطاب الإعلامي والتصدي لمحاولات تخريب الدولة

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مدبولي: مصر تستهدف إنشاء 5 آلاف غرفة فندقية حول المتحف المصري الكبير خلال 6 أشهر

وأشار أيضًا إلى الجهود المبذولة في تنمية منطقة المثلث الذهبي، حيث يتم التركيز على المنطقة المحيطة بميناء سفاجا كمرحلة أولى لتوطين الصناعات، مع خطة لتحويل ميناء سفاجا إلى مركز لتصدير الأمونيا الخضراء في المستقبل.

السياحة العلاجية ورؤية الحكومة لتطويرها

وفي تعقيبه على سؤال حول السياحة العلاجية، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تُولي هذا الملف اهتمامًا كبيرًا، مشيرًا إلى قرب الإعلان عن مجموعة من المشروعات في واحة سيوة نظرًا لمقوماتها الطبيعية.

وأكد أن هناك طلبًا كبيرًا على الأراضي المخصصة لمشروعات السياحة العلاجية في سيوة، مشيرًا إلى أن نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان يشرفان على استراتيجية السياحة العلاجية، وسيتم الإعلان عنها قريبًا.

خطط خفض الدين الخارجي واستثمار منطقة الأهرام

وتعقيبًا على سؤال حول انخفاض الدين الخارجي وفقًا لتقرير البنك المركزي، أكد رئيس الوزراء أن الدولة ملتزمة بسداد جميع المستحقات، مما أدى إلى انخفاض الدين الخارجي، مشددًا على أن الأمور المالية تسير وفق خطة واضحة لتحقيق التنمية وتلبية احتياجات الدولة.

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مدبولي: الصعيد يشهد طفرة كبيرة.. والسياحة في الفيوم تشهد طلبًا متزايدًا

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مدبولي: مصر ملتزمة بسداد مستحقاتها وانخفاض الدين الخارجي يؤكد جدية الحكومة

كما تحدث عن خطط تطوير منطقة الأهرامات بالتزامن مع افتتاح المتحف المصري الكبير، مشيرًا إلى أن هناك توجهًا لزيادة عدد الغرف الفندقية في المنطقة إلى 5000 غرفة مع تطوير الأنشطة الترفيهية والثقافية.

التعاون الزراعي مع دول القارة الإفريقية

وفي ختام المؤتمر الصحفي، تطرق رئيس الوزراء إلى التعاون الزراعي مع دول القارة الإفريقية، مشيرًا إلى جهود الدولة في هذا الملف لتحقيق الأمن الغذائي. وأكد أن هناك خطوات جارية لتنفيذ زراعات ومشروعات في بعض الدول الإفريقية، مع تفعيل صندوق حماية الاستثمارات ودعم المخاطر.

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