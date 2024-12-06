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ثقافة وفنون

مسلسل "The Penguin" يحصل على 4 ترشيحات من جوائز Critics Choice Awards

Penguin، فيتو
Penguin، فيتو

The Penguin، حصل مسلسل "The Penguin"، على 4 ترشيحات في الدورة الثلاثين، من جوائز "Critics Choice Awards"، التي أعلنت منذ ساعات.

ويتنافس مسلسل The Penguin، على جوائز، أفضل مسلسل محدود، وأفضل ممثل في مسلسل محدود، للممثل كولين فاريل، وأفضل ممثلة في مسلسل محدود، للممثلة كريستين ميليوتي، وأفضل ممثلة مساعدة في مسلسل محدود، للممثلة ديدري أوكونيل.

وتعد جوائز Critics Choice Awards، من أهم الجوائز في هوليوود، لأنها تختص بالنقاد.

الحلقة الأخيرة من مسلسل The Penguin تدخل التاريخ

 دخلت الحلقة الأخيرة من مسلسل “The Penguin”، التاريخ التلفزيوني، بعد أن حصلت على تقييم 9.7/10 عبر موقع IMDb، وهو ما يجعلها واحدة من أعلى الحلقات تقييمًا في تاريخ التلفزيون بالكامل.

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مخرج THE PENGUIN يشكر الجمهور بعد نجاح المسلسل

 ووجه المخرج والكاتب الشهير مات ريفز، رسالة شكر للجمهور، بعد النجاح الكبير لمسلسل  THE PENGUIN.

ونشر ريفز، صورة من رسالة الشكر، التي كتبها بخط يده، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا: "شكرًا جزيلًا لجميع المعجبين الرائعين، الذين شاهدوا أوز عبر الأزقة الخلفية لمدينة جوثام، على HBO كان بمثابة حلم يتحقق، نتطلع إلى تقديم الفصل التالي من حكاية الجريمة الملحمية، في فيلم  THE BATMAN: PART II".

 

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نجاح مسلسل The Penguin

ونجح مسلسل "The Penguin"، في تحقيق 5.3 مليون مشاهدة حول العالم، في أول 4 أيام من عرضه فقط.

‏وبهذا الرقم الضخم، يصبح مسلسل"The Penguin"، أعلى نسبة مشاهدة لمسلسل جديد خلال 4 أيام، منذ عرض مسلسل "The Last of Us" على منصة Max، منذ عامين.

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تفاصيل مسلسل The Penguin.

وطرحت شركة DC، رسميا أولى حلقات مسلسلها الجديد، The Penguin، المشتق من عالم The Batman، للمشاهدة حصريًّا عبر منصة MAX، بتاريخ ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤.

 The Penguin هو مسلسل مكمل لأحداث فيلم The Batman، ويتبع العمل قصة أوزوالد كوبلبوت، ورحلة صعوده من مسخ غير معروف، إلى واحد من أشهر المجرمين، ورجال العصابات، في مدينة جوثام.

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