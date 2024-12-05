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رياضة

الترجي يرغب في مواجهة ريال مدريد بـ كأس العالم للأندية 2025

الترجي التونسي، فيتو
الترجي التونسي، فيتو

أكد رياض بالنور، رئيس قطاع كرة القدم بنادي الترجي الرياضي التونسي، أنه يتمنى مواجهة ريال مدريد الإسباني، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، خلال كأس العالم للأندية 2025.

ويمثل رياض بالنور نادي الترجي في قرعة مونديال الأندية التي تجرى مساء اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية.

الترجي يتمنى مواجهة ريال مدريد في كأس العالم للأندية

وقال رياض بالنور في تصريحات لإذاعة "ديوان" التونسية: "أي مباراة سنخوضها أمام أي منافس في كأس العالم للأندية ستكون تاريخية وجميلة، لكن مواجهة ريال مدريد ستكون أمرًا استثنائيًا".

وتابع: "مشاركة الترجي في كأس العالم للأندية نتيجة لعمل جاد ومستمر وتاريخ كبير من الإنجازات على المستوى القاري".

وأردف: "الأمر ليس مجرد حدث عابر أو أن المشاركة هذه جاءت نتيجة للصدفة، القرعة ستلعب دورًا كبيرًا في تحديد طموحاتنا بالبطولة، لكن في كل الأحوال علينا أن نشرف ألوان فريقنا ونقدم مستوى يليق بسمعة الترجي".

وأتم: "تم الإعلان حتى الآن عن 3 شركات راعية لهذا الحدث، سيكون هناك 12 راعيًا للبطولة".

تصنيف أندية قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2025

المستوى الأول: ريال مدريد - مانشستر سيتي - بايرن ميونخ - باريس سان جيرمان – ريفر بليت الأرجنتيني – فلامنجو البرازيلي – فلومينينسي البرازيلي – بالميراس البرازيلي.

المستوى الثاني: يوفنتوس – تشيلسي – بوروسيا دورتموند – أتلتيكو مدريد – بنفيكا البرتغالي – بورتو البرتغالي – إنتر ميلان – بوكا جونيورز الأرجنتيني.

المستوى الثالث: رد بول سالزبورج النمساوي – الأهلي المصري – الوداد المغربي – الهلال السعودي – أولسان الكوري – مونتيري المكسيكي – كلوب ليون المكسيكي – بوتافوجو البرازيلي.

المستوى الرابع: الترجي التونسي – صن داونز الجنوب أفريقي – العين الإماراتي – باتشوكا المكسيكي – سياتل ساوندرز الأمريكي – إنتر ميامي الأمريكي – أوكلاند النيوزيلندي – أوراوا الياباني.

 

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