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ثقافة وفنون

«الحريفة 2» يحطم إيرادات شباك التذاكر المصري ويتصدر البوكس أوفيس عقب يومين من عرضه

الحريفة.فيتو
الحريفة.فيتو

 تصدر فيلم “الحريفة 2” بطولة الفنان الشاب نور النبوي، إيرادات شباك تذاكر دور العرض السينمائي المصرية، وذلك في أول يومين من عرضه بالسينمات المصرية.

إيرادات فيلم الحريفة 2 بالسينمات

 وحقق فيلم الحريفة 2 “الريمونتادا” إيرادات تجاوزت الـ 7 ملايين و765 ألف جنيه بشباك التذاكر المصري أمس الخميس، ليصل إجمالى إيراداته خلال يومان فقط لـ11 مليونا و165 ألف جنيه.. محطما إيرادات الأفلام المنافسة وتصدر البوكس أوفيس المصري بفارق كبير عن منافسيه، مع توقعات بزيادة إجمالي إيرادات خلال الفترة المقبلة.

 

قصة فيلم الحريفة 2 

 وتدور أحداث الجزء الثاني من الحريفة تحت اسم "الريمونتادا"، حول فريق الحريفة بعد فوزهم بالبطولة، وعزمهم على استكمال الحلم سويا، ودخولهم الجامعة لأول مرة، وانبهارهم بها، مع وجود حريفة جدد داخل الفريق.

 

أبطال فيلم الحريفة 2 

 وفيلم “الحريفة 2" (الريمونتادا) بطولة نور النبوي، ونور إيهاب، وأحمد غزي، وكزبرة، وعبد الرحمن محمد، وسليم الترك، وخالد الذهبي، ونورين أبو سعدة، وكريمة منصور والطفلة ريما مصطفى، وتأليف إياد صالح، وإخراج كريم سعد.

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