كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات فيديو مشاجرة وتعدى على أحد الأشخاص بكفر الشيخ.

الأمن يكشف ملابسات فيديو مشاجرة كفر الشيخ

وتابعت أجهزة الأمن ، مقطع فيديو وصورا على مواقع التواصل الاجتماعى متضمنًا ادعاء صاحب الحساب بقيام أحد الأشخاص وأنجاله وآخرين بممارسة أعمال البلطجة تجاهه وأسرته والتهجم على مسكنهم والتعدى عليهم بالضرب بكفر الشيخ.

وبالفحص تبين عدم صحة الواقعة وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى وجود خلافات بين الشاكى وبين المشكو فى حقهم حول الميراث، وتم تحرير عدة محاضر تبادلوا خلالها الاتهامات فيما بينهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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