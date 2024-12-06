الجمعة 06 ديسمبر 2024
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حوادث

القبض على سائق سيارة نقل دهس عاملا وتسبب في وفاته بالمقطم

القبض على سائق سيارة
القبض على سائق سيارة نقل

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على سائق سيارة نقل دهس عاملا، وتسبب فى وفاته بالمقطم.

القبض على سائق سيارة نقل دهس عاملا وتسبب فى وفاته بالمقطم

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا بوفاة عامل، بدائرة قسم شرطة المقطم متأثرًا بإصابته إثر اصطدام سيارة نقل مجهولة به ولاذ قائدها بالفرار.

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وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط السيارة وقائدها سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتبين عدم حمله رخصة قيادة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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