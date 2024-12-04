النيابة تكشف سبب حريق شقة في حلوان

كشفت تحقيقات نيابة حلوان عن سبب حريق شب داخل إحدى الشقق السكنية بمدينة حلوان، بمحافظة القاهرة مساء أمس.

معاينة أولية تكشف حدوث ماس كهربائي أدى لتفحم محتويات شقة بحلوان

كما كشفت المعاينة الأولية عن حدوث ماس كهربائي أدى لتفحم محتويات الشقة، دون وقوع خسائر بشرية.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، تلقت إشارة من النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بمدينة حلوان وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء لموقع النيران، وتم فرض كردون أمني، وتمت السيطرة علي النيران وإخمادها.

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