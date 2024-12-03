الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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حوادث

النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق شقة سكنية فى حدائق المعادى

حريق شقة سكنية، فيتو
حريق شقة سكنية، فيتو

 انتدبت نيابة المعادي الجزئية المعمل الجنائي لبيان سبب حريق اندلع داخل شقة سكنية فى منطقة حدائق المعادى، وعلى الفور تمت السيطرة عليه دون إصابات وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى حدائق المعادى وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمت عملية إخماد الحريق.

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، لأقوال شهود العيان وقاطنى الشقة لكشف ملابسات الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

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