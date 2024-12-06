عمرو السولية يتحدث عن صدام الأهلي مع ميسي ورفاقه

يثق عمرو السولية لاعب النادي الأهلي، في ظهور فريقه بشكل جيد في بطولة كأس العالم للأندية 2025.



وقال عمرو السولية عبر الصفحة الرسمية لناديه الاهلي: "أرى أن القرعة متوازنة بالنسبة لنا، ومعظم اللاعبين توقعوا تواجد إنتر ميامي معنا في المجموعة".



وأضاف: "الأمر ليس سهلًا لكننا سنكون على قدر المسؤولية، شيء كبير أننا نخوض افتتاح كأس العالم، لكنها ليست جديدة على الأهلي".

وتابع: "جميع اللاعبين تريد مقابلة ميسي، واجهنا أندية كبيرة في أوروبا من قبل مثل بايرن ميونخ وريال مدريد، والأمر يكون ممتعًا بالنسبة لنا"

وواصل: "مواجهة إنتر ميامي ستكون مختلفة لأننا سنواجه فريق البلد المستضيف للبطولة، والجميع سيأتي لمشاهدة ميسي فالأمر لن يكون سهلًا".

وشدد: "كل اللاعبين تريد تقديم شيء كبير في البطولة، نظام البطولة جديد علينا لكنها تضم أفضل فرق العالم، ونحن أبطال أفريقيا وطموحنا أن نصل إلى أبعد مدى في البطولة".

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