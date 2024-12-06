الجمعة 06 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

عمرو السولية يتحدث عن صدام الأهلي مع ميسي ورفاقه

عمرو السولية
عمرو السولية

يثق عمرو السولية لاعب النادي الأهلي، في ظهور فريقه بشكل جيد في بطولة كأس العالم للأندية 2025.
 

وقال عمرو السولية عبر الصفحة الرسمية لناديه الاهلي: "أرى أن القرعة متوازنة بالنسبة لنا، ومعظم اللاعبين توقعوا تواجد إنتر ميامي معنا في المجموعة".


وأضاف: "الأمر ليس سهلًا لكننا سنكون على قدر المسؤولية، شيء كبير أننا نخوض افتتاح كأس العالم، لكنها ليست جديدة على الأهلي".

وتابع: "جميع اللاعبين تريد مقابلة ميسي، واجهنا أندية كبيرة في أوروبا من قبل مثل بايرن ميونخ وريال مدريد، والأمر يكون ممتعًا بالنسبة لنا"

وواصل: "مواجهة إنتر ميامي ستكون مختلفة لأننا سنواجه فريق البلد المستضيف للبطولة، والجميع سيأتي لمشاهدة ميسي فالأمر لن يكون سهلًا".

وشدد: "كل اللاعبين تريد تقديم شيء كبير في البطولة، نظام البطولة جديد علينا لكنها تضم أفضل فرق العالم، ونحن أبطال أفريقيا وطموحنا أن نصل إلى أبعد مدى في البطولة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي ميسي اخبار عمرو السولية

مواد متعلقة

كولر يحاضر لاعبي الأهلي بالفيديو استعدادا لمواجهة أورلاندو

موعد مباراة الأهلي وأورلاندو بدوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة

الأكثر قراءة

بدء تطبيق الزيادة فى كروت الشحن الفكة، وهذه أسعارها الجديدة

4217 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024

ارتفاع الكوسة، أسعار الخضراوات اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024 بالأسواق

تراجع البلدي وعصيان الأبيض، تعرف على أسعار الدواجن اليوم الجمعة

زيادة تصل لـ 15 جنيهًا، قفزة في أسعار البيض اليوم الجمعة 6-12-2024

المرصد السوري: تصعيد واسع في درعا مع سيطرة فصائل على مواقع للجيش السوري

بزيادة تصل لـ 27 جنيهًا، قفزة في أسعار جميع أنواع اللحوم بالأسواق

بعد الارتفاعات الأخيرة، سعر الدولار في البنوك المصرية 6 ديسمبر 2024

منوعات

المزيد

اكتشاف صلبان نادرة تعود للعصر البيزنطي في القرم

السر في يده، الشاب الجزائري المختطف 26 عامًا يكشف أخيرًا سر احتجازه (فيديو)

بالكربون منذ 21 عاما، كيف تنبأ مسلسل "عائلة سيمبسون" بمراسم قرعة كأس العالم للأندية

صنعت مخصوصا له، بابا الفاتيكان يحصل على سيارة كهربائية صديقة للبيئة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم الجمعة 6-12-2024 في السوق

زيادة تصل لـ 15 جنيهًا، قفزة في أسعار البيض اليوم الجمعة 6-12-2024

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض والبط اليوم في الأسواق

ارتفاع الكوسة، أسعار الخضراوات اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

مجرم منذ الطفولة.. سفاح الغربية قتل زوجته و4 سيدات وقطعهن لأشلاء (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة العصر وفضائلها وسبب نزولها والأحاديث الواردة فيها

الإفتاء توضح صيغ دعاء الاستفتاح في الصلاة

دعاء الجمعة لتيسير العمل والتوفيق فيه

المزيد
الجريدة الرسمية