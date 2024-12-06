إينو: مروان عطية الأفضل لمراقبة ميسي في كأس العالم للأندية

أكد معتز إينو نجم فريق الأهلي السابق أن مواجهة فريق الأهلي لنادي إنتر ميامي الذي يضم بين صفوفه ليونيل ميسي في بطولة كأس العالم للأندية ستكون صعبة وخارج التوقعات.

وقال معتز إينو نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن": "من وجهة نظري أن مروان عطية لاعب وسط فريق الأهلي الأنسب والأفضل لمراقبة ليونيل ميسي في مباراة إنتر ميامي في ضربة البداية في كأس العالم للأندية في أمريكا".

وأضاف: "الأهلي يحتاج إلى تدعيمات قوية في الفترة المقبلة وقبل المشاركة في كأس العالم للأندية في أمريكا من أجل تحقيق إنجاز جديد يحسب لهذا الجيل".

الأهلي يحتاج التعاقد مع زيزو قبل مونديال الأندية

وواصل معتز إينو بأن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يحتاج إلى التعاقد مع أحمد مصطفى زيزو نجم فريق الزمالك في الفترة المقبلة لتدعيم صفوفه.

وشدد: "في رأيي أن فريق الأهلي في حاجة إلى التعاقد مع أحمد مصطفى زيزو من نادي الزمالك قبل المشاركة في كأس العالم للأندية في أمريكا ولو على سبيل الإعارة خلال فترة البطولة".

وأضاف: “انتقال زيزو إلى النادي الأهلي والمشاركة معه في كأس العالم للأندية سيكون إضافة فنية كبيرة في مونديال الأندية”.

وأسفرت قرعة كأس العالم للأندية، التي جرت مساء الخميس، عن وقوع الأهلي في المجموعة الأولى، بجانب بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي وإنتر ميامي الأمريكي.

ويلعب الأهلي ضد إنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية يوم 15 يونيو المقبل، في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتلمع مواجهة النجم الأسطوري ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي الأمريكي، ضد الأهلي، وهو سيناريو يحدث للمرة الثالثة.



وسبق أن لعب ميسي أمام الأهلي في مباراة ودية بإستاد القاهرة عام 2007، حين كان لاعبًا مع برشلونة الإسباني، ضمن احتفالات المارد الأحمر بمئويته.

وفاز البلوجرانا وقتها 4-0، سجلها خافيير سافيولا وبويان كركيتش، بجانب ثنائية لصامويل إيتو.

وكان اللقاء الثاني مع برشلونة أيضا في دورة ودية عام 2009 على ملعب ويمبلي بإنجلترا.

وفاز البارسا وقتها بنتيجة 4-1، وسجل هاني العجيزي للأهلي، فيما أحرز للبارسا خوسيه مانويل رويدا "هدفان"، وجيفرين سواريز وبيدرو رودريجيز.

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