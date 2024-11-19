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في ذكرى افتتاحه 122، تعرف على قصة اختيار تصميم المتحف المصري بالتحرير

المتحف المصري بالتحرير،
المتحف المصري بالتحرير، فيتو
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احتفل المتحف المصري بالتحرير بالذكرى 122 لافتتاحه رسميًا للزيارة، حيث تم افتتاحه عام 1902.
 

افتتاح المتحف المصري بالتحرير للزيارة 

ويعد مبنى المتحف المصري بالقاهرة أول بناء تم تخصيصه بهدف أن يكون متحفًا للآثار، وتم اختيار تصميمه من ضمن 73 تصميمًا قدمت في الماضي للمسؤولين بينما فاز تصميم المهندس الفرنسي مارسيل دورنيون.

ويضم المتحف الآن أعظم مجموعة أثرية في العالم تعبر عن جميع مراحل التاريخ المصري القديم من عصر ما قبل التاريخ وحتى العصرين اليوناني الروماني.

تصميم المتحف المصري بالتحرير

يتكون المتحف من طابقين رئيسيين، يحتوي الطابق الأرضي على الآثار الثقيلة من توابيت ولوحات وتماثيل معروضة طبقًا للتسلسل التاريخي، أما الطابق العلوي فيضم مجموعات أثرية متنوعة، أهمها مجموعة يويا وثويا وكنوز تانيس وعدد كبير من مومياوات الحيوانات والطيور، إضافة إلى قطع أثرية تعبر عن الحياة اليومية والكتابة والديانة في مصر القديمة.

مشروع إحياء التاريخ المصري القديم بتجربة تفاعلية

وأطلقت وزارة السياحة والآثار، مشروع Project Revival لإحياء التاريخ المصري القديم بتجربة تفاعلية عبر تقنية الواقع المعزز على تطبيق انستغرام، والذي يتم تنفيذه بالتعاون بين وزارة السياحة والآثار وشركة ميتا العالمية في كل من المتحف المصري بالتحرير والمتحف القومي للحضارة المصرية.
 

ويأتي هذا المشروع في إطار استراتيجية وزارة السياحة والآثار للتحول الرقمي والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في مجال السياحة والآثار وتحسين التجربة السياحية بالمتاحف والمواقع الأثرية على مستوى الجمهورية، كما يتزامن إطلاق المشروع مع ذكرى مرور 122 عاما على تأسيس المتحف المصري بالتحرير.

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