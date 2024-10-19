السبت 19 أكتوبر 2024
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المتحف المصري بالتحرير يعرض تمثالا فريدا للملك خوفو

المتحف المصري بالتحرير
المتحف المصري بالتحرير
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عرض المتحف المصري بالتحرير، قطعة أثرية فريدة لتمثال الملك خوفو، وهو تمثال يصور الملك خوفو المعروف لدى اليونانيين باسم شيوبس.

تمثال الملك خوفو 
تمثال الملك خوفو 

تمثال خوفو بالمتحف المصري بالتحرير 
 

وعثر علي التمثال لاول مرة برأس مفقود، بعد ملاحظة أن الكسر كان حديثا، ووجه عالم الآثار السير فليندرز بيتري، بضرورة العثور علي رأس التمثال، والبحث عن الرأس المفقود، والذي تم اكتشافه أخيرًا بعد ثلاثة أسابيع.

مراحل العثور اكتشاف تمثال الملك خوفو 
 

ويرجع التمثال للأسرة الرابعة من عهد خوفو وتم العثور عليه في أبيدوس وعرضه بين القطع الأثرية للمملكة القديمة في المتحف المصري بالقاهرة.
 

 

 

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