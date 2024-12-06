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أخبار مصر

معلومات الوزراء يكشف توقعات درجات الحرارة اليوم الجمعة (إنفوجراف)

حالة الطقس
حالة الطقس
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نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدًا تحت عنوان (توقعات  درجات الحرارة اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024).

درجات الحرارة اليوم الجمعة 06 -12- 2024 في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة، وتوقعت أن يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد معتدل على القاهرة الكبرى، مائل للدفء على شمال الصعيد وجنوب سيناء وعلى جنوب الصعيد، مائل للبرودة  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

May be an image of ‎text that says "‎القاهرة الكبرى الصغرى 15° 23 العظمى الوجه البحري مش زشدففود 14 22 السواحل الشمالية الغربية 11° 22° السواحل الشرقية ومدن القناة ووسط لسيناء 12° 23° جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 17 25° شمال الصعيد 09° حالة الطقس 22 جنوب الصعيد توقعات درجات الحرارة اليوم الجمعة ديسمبر 2024 10° 25 WWW.IDSC.GOV.EG المصدر الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية 00000000‎"‎

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معلومات الوزراء مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مجلس الوزراء درجات الحرارة اليوم حالة الطقس اليوم

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