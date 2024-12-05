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حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة 6 - 12 -2024

حالة الطقس
حالة الطقس

 أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، توقعاتها لحالة الطقس غدا الجمعة، حيث يسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وعلى جنوب البلاد، مائل للبرودة  ليلا وفى الصباح الباكر  على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 5 - 12 - 2024

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الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

 ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

 


 كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد و على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا، كالتالي:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى:  13

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:20

درجة الحرارة الصغرى: 14

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:28

درجة الحرارة الصغرى: 20

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 08

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:23

درجة الحرارة الصغرى:10


حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس

كانت أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس  ودرجات الحرارة اليوم الخميس، متوقعة أن  يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى  القاهرة الكبرى، مائل للدفء على شمال الصعيد وجنوب سيناء وعلى جنوب الصعيد، مائل للبرودة  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.
 

الأرصاد الجوية: طقس مائل  للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد،و على السواحل الشمالية.


وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية اليوم:

القاهرة: الصغرى   15 والعظمى 22

العاصمة الإدارية: الصغرى 14 والعظمى 21

6 أكتوبر: الصغرى 13 والعظمى 21

بنها: الصغرى 14 والعظمى  22

الإسكندرية: الصغرى 13 والعظمى 23

العلمين الجديدة: الصغرى 12 والعظمى 22

مطروح: الصغرى 13 والعظمى 22

سيوة: الصغرى 10   والعظمى 21

كاترين الصغرى 02 والعظمى 16

بورسعيد الصغرى 15 العظمى 22

الزقازيق: الصغرى 14 والعظمى 22

الإسماعيلية الصغرى 12 والعظمى  23

السويس: الصغرى 14 والعظمى 22

شرم الشيخ الصغرى 16 والعظمى 26

الغردقة الصغرى 15 والعظمى 25

الفيوم: الصغرى 11  والعظمى 22

بنى سويف الصغرى 10 والعظمى 22

المنيا: الصغرى 09 والعظمى 23

أسيوط الصغرى 09 والعظمى 21

سوهاج الصغرى  10 والعظمى 22

الأقصر الصغرى 10 والعظمى 24

أسوان: الصغرى 11 والعظمى 25

 وتكون حالة البحر الأبيض المتوسط خفيف إلى معتدل ويصل ارتفاع الأمواج من 1:1.5متر.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية فى نشرة طقس اليوم، أن حالة البحر الأحمر تكون معتدل ويصل ارتفاع الأمواج من 1.5:2 متر.


وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة  على السواحل الشمالية الشرقية، قد تكون خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

كما تظهر الشبورة المائية الصباحية على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية والطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتنشط الرياح على جنوب سيناء والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ووجهت الدكتورة ايمان شاكر، رئيس هيئة الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين لمواجهة التقلبات الجوية، حيث نصحت بارتداء الملابس الشتوية وارتداء جاكت فى الصباح الباكر وليلا خاصة لكبار السن والأطفال.

كما نصحت بالابتعاد عن الأشجار والبلكونات المتهالكة وعدم الوقوف أسفل اللوحات المعدنية.

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