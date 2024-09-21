حكيم زياش ينتفض ضد جيش الكيان الصهيوني ويؤكد: فلسطين حرة

أعرب نجم المنتخب المغربي لكرة القدم ولاعب نادي غلطة سراي التركي حكيم زياش، عن غضبه العارم واستنكاره الشديد للأعمال الإجرامية لجيش الكيان الصهيوني بعد انتشار فيديو يوثق جنود إسرائيليين وهم ينكلون بجثث شهداء فلسطينيين في بلدة قباطية بجنين.

ونشر زياش عبر حسابه الرسمي بموقع “إنستجرام”، صورة توثق لحظة إلقاء جثامين الشهداء الفلسطينيين، وأرفقها بتعليق قال فيه: “دعونا نوضح شيئًا واحدًا… اللعنة على إسرائيل وعلى كل دولة تدعم هذا النوع من السلوك”.

وكتب النجم المغربي:" فلسطين حرة".

ويُعد حكيم زياش واحدًا من أبرز لاعبي كرة القدم الذين يعبرون عن مواقفهم الإنسانية تجاه القضية الفلسطينية. ودائما ما يظهر دعمه لفلسطين وانتقاد العدوان الإسرائيلي.