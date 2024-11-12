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رياضة

الركراكي يرد على انتقادات استبعاد حكيم زياش من معسكر المغرب

حكيم زياش ووليد الركراكي
حكيم زياش ووليد الركراكي

تحدث وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، عن قائمة أسود الأطلس لمعسكر شهر نوفمبر الحالي، استعدادا لمواجهتي الجابون وليسوتو، بالجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات أمم أفريقيا 2025.

وشهدت قائمة منتخب المغرب التي أعلنها وليد الركراكي قبل أيام استبعاد حكيم زياش لاعب جالطة سراي التركي واستدعاء رضا بلحيان.

وقال وليد الركراكي في مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء: "حكيم زياش عائد من الإصابة ولا يلعب، وتقولون لماذا هو ليس هنا!؟ بالنسبة لحالة حكيم، هو لعب لمدة 20 دقيقة فقط منذ آخر معسكر في شهر سبتمبر، مما يعني أنه لقرابة شهرين بدون تنافسية، كما قلت زياش عليه أن يستعيد جاهزيته وأن يرتاح رفقة فريقه ليستعيد مستواه".

وأضاف وليد الركراكي: "كما قلت عندما يستعيد زياش مستواه الجيد فإنه سيعود إلى المنتخب دون أي مشكلة، الاختلاف الواقع أن الفريق تغير الآن والتنافسية التي تتواجد اليوم ليست مثل قبل، واللاعبون المتواجدون أيضا".

وتابع: "هذا لا يعني أنه من يلعب دائمًا سيحضر ومن لا يلعب لن يُستدعى، ذلك حسب مكانة اللاعب والتنافسية التي لدينا، غدًا إذا سألتني إذا نايف أكرد لم يلعب 5 مباريات متتالية وهل يمكنني استقطابه، فسأقول نعم".

وواصل: "استدعاء رضا بلحيان لمعسكر المنتخب المغربي يأتي في إطار تعويض أمير ريتشاردسون، الذي يُعاني من إصابة على مستوى السّاق حالت دون حضوره في المعسكر".

وأتم: "أنا سعيد لامتلاكنا حارسي مرمى كبيرين وهما ياسين بونو ومنير المحمدي، وأؤمن أنه لا زالت لديهما سنتين أو ثلاثة في الملاعب على الأقل، وفي نفس الوقت سننتظر إذا كان هناك حارس شاب، اليوم ليس لدينا مشكلة في مركز حراسة المرمى".

 

قائمة منتخب المغرب في تصفيات أمم إفريقيا 

وكان وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب أعلن عن قائمة اللاعبين لمعسكر نوفمبر لخوض تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025.

وشهدت قائمة منتخب المغرب عودة يحيى عطية الله مدافع الأهلي فيما غاب أشرف داري المصاب عن القائمة.

منتخب المغرب سيواجه الجابون ثم ليسوتو في يومي 15 و18 نوفمبر الحالي بعد أن ضمن تأهله إلى البطولة التي تقام على أرضه باحتلاله صدارة ترتيب المجموعة الثانية والتي تضم إلى جواره الجابون وإفريقيا الوسطى وليسوتو.

وحقق منتخب المغرب العلامة الكاملة بتحقيق 4 انتصارات خلال الأربع مباريات الماضية.

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