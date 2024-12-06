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رياضة

الأهلي يختتم تحضيراته اليوم لمواجهة أورلاندو بايرتس

مران الأهلي
مران الأهلي

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الجمعة، مرانه الأخير في جنوب إفريقيا، استعدادًا لمواجهة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، غدًا السبت، في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا. 

ووصلت بعثة الأهلي في الساعات الأولى من صباح أمس الأول إلى جنوب إفريقيا، استعدادًا لمواجهة أورلاندو، حيث خاض الفريق مرانه الأول أمس على ملعب بيدفيست.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة نظرية مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث في كافة الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة.

وأدى لاعبو الأهلي فقرات متنوعة، بدأت بإجراء عمليات الإحماء وجزء بدني قبل تنفيذ الجوانب الخططية وتدريبات الكرة، أعقبتها فقرة للتسديد على المرمى، وحرص أحمد شديد قنصل مصر في جنوب إفريقيا على حضور المران.

موعد مباراة الأهلي وأورلاندو بدوري أبطال إفريقيا 

وتنطلق مباراة الأهلي وأورلاندو بايرتس في الثالثة عصرًا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر شاشة قنوات بي أن سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.  

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كولر الأهلي دوري أبطال أفريقيا

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