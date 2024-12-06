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أخبار مصر

اليوم، إطلاق 6 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة

قوافل طبية، فيتو
قوافل طبية، فيتو

أعلنت وزارة الصحة إطلاق ٦ قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة يومي ٦ و٧ ديسمبر ٢٠٢٤ للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال والباطنة - الأنف والأذن والعظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب - الجلدية وخدمات الأشعة والتحاليل.

كانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق البث التجريبي للمنصة الإلكترونية الخاصة بالأمانة والمستشفيات التابعة لها عبر النطاق الرسمي على الإنترنت، وذلك بعد موافقة الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان.

تأتي هذه الخطوة في إطار دعم الإتاحة المعلوماتية وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر "2030"، التي تركز على أهمية التحول الرقمي وتوظيف التكنولوجيا في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.


وفي هذا السياق، أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المنصة الإلكترونية الخاصة بالأمانة تمثل خطوة نوعية رائدة تهدف إلى تعزيز التواصل والتفاعل بين متلقي ومقدمي الخدمة الصحية، كما تسلط الضوء على إمكانيات الأمانة في تقديم خدمات طبية متميزة، مع إبراز الكوادر الطبية المتميزة والتجهيزات الطبية الحديثة المتاحة في مستشفياتها.

 

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار أن المنصة تتيح خريطة جغرافية تفاعلية تساعد المرضى في الوصول بسهولة إلى مستشفيات الأمانة لتلقي الخدمات العلاجية والتشخيصية، كما تستعرض المنصة أنشطة الأمانة في مجالات عدة تشمل التشخيص والعلاج، وتنشيط السياحة العلاجية، والتسويق الطبي، والتعليم الطبي المستمر.

 

من جانبها، أوضحت الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، أن المنصة توفر مجموعة من الخدمات المتطورة، مثل الحجز الإلكتروني للكشف في العيادات الخارجية بمستشفيات الأمانة، كما تتيح المنصة عرض نتائج الفحوصات المعملية، وتقارير وصور فحوصات الأشعة، بالإضافة إلى عرض المستشفيات التي تقدم خدمات ضمن المبادرات الصحية الرئاسية، ويُسهم هذا في تسهيل وصول المرضى إلى الخدمات الصحية وتحسين تجربتهم الطبية.

 

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تأتي هذه الخطوة ضمن إستراتيجية وزارة الصحة والسكان الرامية إلى تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وضمان تقديم رعاية طبية عالية الجودة، مما يعزز ثقة المواطنين في النظام الصحي المصري، ويعكس التزام الدولة بتطوير وتحسين الخدمات الصحية، وفقًا للمعايير العالمية.

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التخصصات الطبية الاشعة والتحاليل تنظيم الاسرة خدمات تنظيم الاسرة مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة وزارة الصحة

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