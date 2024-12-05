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رياضة

الأهلي وإنتر ميامي، ذكرى مونديالية بين الشناوي وسواريز قبل المواجهة المرتقبة بكأس العالم للأندية

محمد الشناوي وسواريز،
محمد الشناوي وسواريز، فيتو

أسفرت قرعة كأس العالم للأندية 2025، عن مواجهة ثنائية بين محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي والأوروجوياني المخضرم لويس سواريز مهاجم فريق إنتر ميامي الأمريكي، في كأس العالم للأندية خلال الفترة من 15 يونيو وحتى 13 يوليو في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويلتقي الأهلي منافسه إنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية يوم 15 يونيو المقبل، بعد أن وقعا في المجموعة الأولى بجانب بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

ثاني مواجهة بين الشناوي وسواريز

وكان قد تقابل الشناوي ضد سواريز في افتتاح مشوار مصر ببطولة كأس العالم 2018، وتألق حارس الفراعنة بشكل لافت في التصدي لهجمات أوروجواي.

وسجل خوسيه خيمينيز هدف الفوز لصالح أوروجواي في الدقيقة 89، بينما فاز محمد الشناوي بلقب أفضل لاعب في المباراة.

وستقام منافسات كأس العالم للأندية 2025، بمشاركة 32 ناديا، للمرة الأولى في تاريخ المسابقة، بناء على التصنيف الذي أصدره الفيفا خلال العام الماضي.

مجموعات كأس العالم للأندية 2025

المجموعة الأولى: بالميراس البرازيلي، بورتو البرتغالي، الأهلي المصري، إنتر ميامي الأمريكي.

المجموعة الثانية: باريس سان جيرمان الفرنسي، أتلتيكو مدريد الإسباني، بوتافوجو البرازيلي، سياتل ساوندرز الأمريكي.

المجموعة الثالثة: بايرن ميونخ الألماني، بنفيكا البرتغالي، بوكا جونيوز الأرجنتيني، أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

المجموعة الرابعة: فلامنجو البرازيلي، تشيلسي الإنجليزي، نادي ليون المكسيكي، الترجي التونسي.

المجموعة الخامسة: ريفر بليت الأرجنتيني، إنتر ميلان الإيطالي، مونتيري المكسيكي، أوراوا الياباني.

المجموعة السادسة: فلومينينسي البرازيلي، دورتموند الألماني، أولسان الكوري، صن داونز الجنوب أفريقي.

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي الإنجليزي، يوفنتوس الإيطالي، الوداد المغربي، العين الإماراتي.

المجموعة الثامنة: ريال مدريد الإسباني، سالزبورج النمساوي، الهلال السعودي، باتشوكا المكسيكي.

 

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محمد الشناوي لويس سواريز الأهلي إنتر ميامي الأمريكي كأس العالم للأندية

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