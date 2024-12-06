الجمعة 06 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أبو الدهب: الأهلي يحتاج إلى 4 صفقات قوية قبل مونديال الأندية

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

أكد محمود أبو الدهب محلل برنامج "البريمو" أن فريق الأهلي قادر على تحقيق إنجاز كبير في بطولة كأس العالم للأندية في أمريكا.

وقال محمود أبو الدهب محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن": "من وجهة نظري أن النسخة المقبلة من مونديال الأندية هي الأصعب في تاريخ البطولة وفريق الأهلي أمام تحدي خاص في البطولة".

وأضاف: "فريق الأهلي يحتاج إلى التعاقد مع ٤ صفقات قوية وسوبر في الفترة المقبلة وقبل المشاركة في كأس العالم للأندية في أمريكا".

 

وأسفرت قرعة كأس العالم للأندية، التي جرت مساء الخميس، عن وقوع الأهلي في المجموعة الأولى، بجانب بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي وإنتر ميامي الأمريكي.

 

ويلعب الأهلي ضد إنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية يوم 15 يونيو المقبل، في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتلمع مواجهة النجم الأسطوري ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي الأمريكي، ضد الأهلي، وهو سيناريو يحدث للمرة الثالثة.


وسبق أن لعب ميسي أمام الأهلي في مباراة ودية باستاد القاهرة عام 2007، حين كان لاعبا مع برشلونة الإسباني، ضمن احتفالات المارد الأحمر بمئويته.

 

وفاز البلوجرانا وقتها 4-0، سجلها خافيير سافيولا وبويان كركيتش، بجانب ثنائية لصامويل إيتو.

وكان اللقاء الثاني مع برشلونة أيضا في دورة ودية عام 2009 على ملعب ويمبلي بإنجلترا.

وفاز البارسا وقتها بنتيجة 4-1، وسجل هاني العجيزي للأهلي، فيما أحرز للبارسا خوسيه مانويل رويدا "هدفان"، وجيفرين سواريز وبيدرو رودريجيز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي مونديال الأندية كأس العالم للأندية أمريكا فريق الاهلي

مواد متعلقة

أحمد بلال يرد على تصريح ميدو بشأن الأهلي وكأس العالم للأندية

بشير التابعي: سأشجع الأهلي في كأس العالم للأندية 2025

نجم الأهلي السابق: عبد الله السعيد أحسن لاعب في مصر

خالد جاد الله: مستوى الأهلي غير مقنع في الدوري المصري

الأكثر قراءة

إحداهما تستمر حتى الثلاثاء، الأرصاد تحذر من ظاهرتين مقلقتين تضربان مصر

أصحاب الذوق الرفيع لسه بخير، نفاد تذاكر عرض "كسارة البندق" بدور السينما الروسية

البسلة تبدأ من 25 جنيها والطماطم تعود إلى طبيعتها، أسعار الخضار اليوم الجمعة بسوق العبور

أحمد بلال: زيزو ولا أي لاعب من الزمالك غير مؤهلين للاحتراف في أوروبا

كيف تتجنب روسيا وأمريكا حدوث كارثة نووية، لافروف يكشف عن "قناة" تعمل تلقائيا

حقيقة انقطاع الطلاب عن الحضور للمدارس بعد انتهاء امتحانات شهر نوفمبر

إطلالتها خطفت القلوب، من هي دلتا ليون مقدمة حفل قرعة كأس العالم للأندية؟ (صور)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 6 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

منوعات

المزيد

إطلالتها خطفت القلوب، من هي دلتا ليون مقدمة حفل قرعة كأس العالم للأندية؟ (صور)

حصان السبب، إيقاف فارسة بريطانية لمدة عام (فيديو)

الأمير هاري يعلق ساخرا على شائعات طلاقه من ميجان

طيار يترك مفاجأة رومانسية على جهاز تعقب الرحلات الجوية لحبيبته

المزيد

خدمات

المزيد

إحداهما تستمر حتى الثلاثاء، الأرصاد تحذر من ظاهرتين مقلقتين تضربان مصر

أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 05- 12- 2024 في الأسواق

سعر النحاس اليوم الخميس 05- 12- 2024 في السوق

سعر السكر في السوق اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

مواعيد تقييم الفصل الدراسي الأول للصف الأول والثاني الابتدائي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 6 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 6 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 6 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية