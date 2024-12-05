الجمعة 06 ديسمبر 2024
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رياضة

خالد جاد الله: مستوى الأهلي غير مقنع في الدوري المصري

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

قال خالد جاد الله نجم الأهلي السابق: إن مستوى الأهلي متذبذب منذ بداية الدوري المصري وأداءه غير مقنع حتى الآن.

وتابع خالد جاد الله في تصريحات تليفزيونية:"الأهلي لم يقدم المستوى المطلوب أمام البنك الأهلي".

وأكمل: "خط دفاع الأهلي كان به فجوات ولولا تألق مصطفى شوبير لفاز البنك بهدفين".

وأضاف جاد الله: "ياسر إبراهيم كان يستحق ركلة جزاء أمام البنك الأهلي".

واختتم: "التعادل بالنسبة لأداء النادي الأهلي أمام البنك طبيعي ومنطقي، والبنك كان قادرًا على الفوز".

ترتيب الدوري المصري بعد الجولة الرابعة 

1- المصري البورسعيدي 10 نقاط

2- الزمالك 9 نقاط

3- الأهلي 8 نقاط

4- بيراميدز 7 نقاط

5- سيراميكا كليوباترا 7 نقاط

6- فاركو 7 نقاط

7- الاتحاد السكندري 7 نقاط

8- طلائع الجيش 7 نقاط

9- زد اف سي 5 نقاط

10- سموحة 5 نقاط

11- إنبي 4 نقاط

12- الإسماعيلي 4 نقاط

13- غزل المحلة 4 نقاط

14- الجونة 3 نقاط

15- مودرن سبورت 3 نقاط

16- بتروجيت نقطتان

17- البنك الأهلي نقطتان

18- حرس الحدود نقطة واحدة

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