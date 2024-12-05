بشير التابعي: سأشجع الأهلي في كأس العالم للأندية 2025

أكد بشير التابعي، نجم نادي الزمالك السابق، أنه سيشجع النادي الأهلي، في بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال التابعي، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة etc: ”القدر والحظ والدنيا كلها بتساعد الأهلي، ودائمًا الفريق في مباريات حساسة يحسمها في +90، وإنتر ميامي كان خارج البطولة، وشارك في البطولة بسبب ميسي وجاء في مجموعة الأهلي".

الأهلي في مجموعة سهلة، وكل حاجة بتكون لصالح الأهلي ولو سحر لن يحدث هذا، ولا يوجد شخص عاقل لن يشجع الأهلي، والفريق يمثل مجتمع كبير جدًّا، لأنه اسمه كبير وسأشجع الأهلي في البطولة وهذا شرف لي".

الأهلي مع إنتر ميامي

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة الافتتاح لبطولة كأس العالم للأندية أمام فريق إنتر ميامي ‏الأمريكي، ضمن منافسات المجموعة الأولى بالبطولة التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية.‏

ومن المقرر أن تقام المباراة الافتتاحية يوم 15 يونيو العام القادم، حيث يتواجد الأهلي إلى جانب فرق ‏بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي وإنتر ميامي الأمريكي.‏

أقيمت مراسم القرعة بمدينة ميامي، وحضرها المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق، بعد اعتذار الكابتن ‏محمود الخطيب رئيس النادي، عن عدم السفر بسبب ظروفه الصحية، وذلك في حضور جياني إنفانتينو ‏رئيس الاتحاد الدولي «فيفا» والبرازيلي رونالدو والإيطالي أليساندرو ديل بييرو.‏

ويشارك الأهلي في الحدث العالمي الكبير إلى جانب أندية مانشستر سيتي الإنجليزي – ريال مدريد ‏الإسباني – بايرن ميونيخ الألماني – باريس سان جيرمان الفرنسي – فلامينجو البرازيلي – بالميراس ‏البرازيلي – ريفير بليت الأرجنتيني – فلومينينسي البرازيلي - تشيلسي الإنجليزي – بروسيا دورتموند ‏الألماني – إنتر ميلان الإيطالي – بورتو البرتغالي – أتليتكو مدريد الإسباني – بنفيكا البرتغالي – ‏يوفنتوس الإيطالي – رد بول سالزبورج النمساوي - الهلال السعودي – أولسان هيونداي الكوري – ‏الوداد المغربي – مونتيري المكسيكي – كلوب ليون المكسيكي – بوكا جونيورز الأرجنتيني – بوتافوجو ‏البرازيلي - أوراوا ريدز الياباني – العين الإماراتي – الترجي التونسي – ماميلودي صنداونز الجنوب ‏إفريقي – باتشوكا المكسيكي – سياتل ساوندرز الأمريكي – إنتر ميامي الأمريكي – أوكلاند سيتي ‏النيوزيلندي.‏

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