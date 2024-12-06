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رياضة

بالميراس وش السعد، تاريخ مواجهات الأهلي مع النادي البرازيلي قبل صدام المونديال

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

أسفرت قرعة بطولة كأس العالم للأندية، عن وقوع الأهلي في المجموعة الأولى بجانب بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي وإنتر ميامي الأمريكي.

 

وتنطلق منافسات كأس العالم للأندية، يوم 15 يونيو المقبل، بمواجهة الأهلي وإنتر ميامي، في الجولة الأولى للمجموعة الأولى.

ولعب الأهلي ضد بالميراس البرازيلي، في لقاء تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية يوم 11 فبراير 2021 في قطر، وفاز الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 3-2 بعد التعادل دون أهداف.


وتقابل الأهلي ضد بالميراس في نصف نهائي كأس العالم للأندية يوم 8 فبراير 2022، وفاز الفريق البرازيلي بثنائية دون رد، وتعرض أيمن أشرف للطرد في هذه المواجهة.

ولم يواجه الأهلي منافسه إنتر ميامي على الإطلاق، وأيضا لم يسبق له اللعب ضد بورتو البرتغالي.

 

قرعة كأس العالم للأندية 2025

أسفرت قرعة كأس العالم للأندية 2025، والتي جرت مساء الخميس، في الولايات المتحدة الأمريكية، عن مجموعات قوية جدًّا.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من الأحد 15 يونيو 2025 وحتى الأحد 13 يوليو 2025، وبمشاركة 32 فريقًا بالنظام الجديد الذي يقام لأول مرة في تاريخ المسابقة التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

 

مجموعات كأس العالم للأندية 2025

المجموعة الأولى: بالميراس البرازيلي، بورتو البرتغالي، الأهلي المصري، إنتر ميامي الأمريكي.

المجموعة الثانية: باريس سان جيرمان الفرنسي، أتلتيكو مدريد الإسباني، بوتافوجو البرازيلي، سياتل ساوندرز الأمريكي.

المجموعة الثالثة: بايرن ميونخ الألماني، بنفيكا البرتغالي، بوكا جونيوز الأرجنتيني، أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

المجموعة الرابعة: فلامنجو البرازيلي، تشيلسي الإنجليزي، نادي ليون المكسيكي، الترجي التونسي.

المجموعة الخامسة: ريفر بليت الأرجنتيني، إنتر ميلان الإيطالي، مونتيري المكسيكي، أوراوا الياباني.

المجموعة السادسة: فلومينينسي البرازيلي، دورتموند الألماني، أولسان الكوري، صن داونز الجنوب إفريقي.

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي الإنجليزي، يوفنتوس الإيطالي، الوداد المغربي، العين الإماراتي.

المجموعة الثامنة: ريال مدريد الإسباني، سالزبورج النمساوي، الهلال السعودي، باتشوكا المكسيكي.

 

مباراة الافتتاح لبطولة كأس العالم للأندية 2025

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة الافتتاح لبطولة كأس العالم للأندية أمام فريق إنتر ميامي ‏الأمريكي، ضمن منافسات المجموعة الأولى بالبطولة التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية.‏

ومن المقرر أن تقام المباراة الافتتاحية يوم 15 يونيو العام القادم، حيث يتواجد الأهلي إلى جانب فرق ‏بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي وإنتر ميامي الأمريكي.‏

أقيمت مراسم القرعة بمدينة ميامي، وحضرها المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق، بعد اعتذار الكابتن ‏محمود الخطيب رئيس النادي، عن عدم السفر بسبب ظروفه الصحية، وذلك في حضور جياني إنفانتينو ‏رئيس الاتحاد الدولي «فيفا» والبرازيلي رونالدو والإيطالي أليساندرو ديل بييرو.‏

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