ورشة عمل لتنمية مهارات الأخصائيين الاجتماعيين في سوهاج

نظم المجلس القومي للطفولة والأمومة تحت رعاية اللواء الدكتور عبدالفتاح سراج الدين محافظ سوهاج والدكتورة سحر السنباطي رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة برنامجًا تدريبيًا لعدد من الأخصائيين الاجتماعيين بمدارس المحافظة بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة تحت عنوان التربية الإيجابية وتعديل السلوكيات الخاطئة لدى الأطفال، بحضور الدكتور محمد عبد الهادى نائب محافظ سوهاج والدكتور أسامة خلاف مدير برنامج التربية الإيجابية بالمجلس القومى للطفولة والأمومة والدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج وماهر عبد الخالق مدير عام الشؤون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم بسوهاج.



يستهدف البرنامج رفع الكفاءة المهنية لـ ٣٠ معلمًا من الأخصائيين الاجتماعيين بمختلف مدارس المحافظة لرفع الكفاءة المهنية وتطوير المهارات اللازمة لتعديل السلوكيات السلبية لدى الأطفال وطلاب المرحلة الابتدائية، مثل العناد والعدوان والكذب إلى سلوكيات إيجابية تجعلهم أكثر التزاما نحو الآخرين.





وخلال الجلسة الإفتتاحية للبرنامج أكد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج على الدور الهام والمحورى الذي يلعبه الأخصائي الاجتماعي داخل المدرسة لدى الطالب والمعلم على سواء، لتعزيز الثقة بالنفس وبناء شخصية متوازنة قادرة على حل المشكلات وتعديل السلوكيات الخاطئة لدى الطلاب وخاصة الأطفال بما يساهم بشكل فعال فى تحسين العلاقة بين الطفل وأسرته وأصدقائه.



من جانبه أشار الدكتور أسامة خلاف مدير برنامج التربية الإيجابية بالمجلس القومي للطفولة والأمومة إلى إن البرنامج التدريبي للأخصائيين الاجتماعيين بمدارس محافظة سوهاج والذى يستمر على مدار ٣ أيام يهدف إلى تعريف السلوك وطرق تعديل السلوك والاضطرابات السلوكية عند الأطفال وطرق علاجها من خلال مجموعة من ورش العمل لعرض آراء المعلمين حول أفضل الأساليب فى التربية الإيجابية للأطفال.



فى إطار فعاليات المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى وخطة عمل وزارة التربية والتعليم لرفع الكفاءة المهنية للمعلمين فى مختلف المجالات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.