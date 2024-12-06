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رياضة

أحمد عبد الحليم: ناصر منسي يستحق التواجد في منتخب مصر

ناصر منسي، فيتو
ناصر منسي، فيتو

تحدث أحمد عبد الحليم نجم فريق الزمالك السابق، عن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال أحمد عبد الحليم في تصريحات تليفزيونية: "أشكر مسؤولي غزل المحلة على شكل ملعب الفريق بعد التجديدات".

وأضاف: "الطرد أثر في معنويات لاعبي غزل المحلة وهذا ما استفاد منه نادي الزمالك، لاعبو الزمالك كان لديهم رغبة كبيرة في الفوز أمام المحلة".

وأكمل: "جماهير المحلة تشكل ضغطًا كبيرًا على الجهاز الفني واللاعبين لإنهم يرغبون في الفوز دائمًا".

ناصر منسي

وأردف: "ناصر منسي يستحق أن يكون المهاجم الأساسي للزمالك ولا بدَّ أن يكون له دور في منتخب مصر، المنتخب يفتقد للمهاجم الصريح حاليًّا وثقة ناصر منسي في نفسه ستدفعه للمنتخب وهو يستحق التواجد في المنتخب الوطني".

واختتم حديثه قائلًا: "جوميز لا بدَّ أن يستفيد من الثنائي بنتايك وفتوح في تشكيل الزمالك الأساسي".

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ناصر منسي احمد عبد الحليم منتخب مصر فريق الزمالك غزل المحلة

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