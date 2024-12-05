الخميس 05 ديسمبر 2024
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رياضة

جوميز يمنح ناصر منسي راحة من التدريبات الجماعية

ناصر منسي
ناصر منسي

حصل ناصر منسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على راحة من المشاركة في التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم الخميس على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة إنيمبا النيجيري المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
واكتفى اللاعب بأداء مجموعة من التدريبات التأهيلية المتنوعة داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي، وفقًا للبرنامج الموضوع له من قبل الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز.

ويغيب ناصر منسي عن مواجهة الفريق المقبلة أمام إنيمبا النيجيري في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية للإيقاف.
 

ويلتقي الزمالك مع إنيمبا النيجيري يوم الأحد الموافق 8 ديسمبر الجاري في السادسة مساءً بستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على فريق الرجاء بمطروح، بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة الودية التي أقيمت بين الفريقين صباح أمس الأربعاء على ملعب النادي.

سجل أهداف الزمالك كل من: حسام أشرف وزياد كمال في الشوط الأول، وسيف الدين الجزيري في الشوط الثاني.

 

 

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات يوم الثلاثاء الماضي، بعد الفوز على غزل المحلة في المباراة التي أقيمت بينهما في مسابقة الدوري.

الزمالك 
الزمالك، فيتو 

 

 

فوز الزمالك على غزل المحلة 

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على غزل المحلة برباعية دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد غزل المحلة في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 9 نقاط في وصافة جدول المسابقة بعد المصري البورسعيدي الذي يتصدر الجدول.

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