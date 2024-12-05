الجمعة 06 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

زيادة كبيرة في الطلب على السفر رغم ارتفاع التكاليف

المسافرون في المطار،
المسافرون في المطار، فيتو
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كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) عن بيانات شهر أكتوبر 2024 لقطاع السفر الجوي العالمي

وفيما يلي أبرز ما ورد فيها: 

 ارتفع إجمالي الطلب على السفر (ويُقاس بإيرادات الركاب لكل كيلومتر) بنسبة 7.1% مقارنة بشهر أكتوبر 2023. 

كما ارتفعت السعة الإجمالية (التي تُقاس بالمقاعد المتاحة لكل كيلومتر)، بنسبة 6.1% على أساس سنوي، وبلغ عامل الحمولة 83.9% بزيادة قدرها 0.8 نقطة مئوية عن أكتوبر 2023.

ارتفع الطلب الدولي على السفر بنسبة 9.5% مقارنة بأكتوبر 2023، وزادت السعة بنسبة 8.6% على أساس سنوي، ووصل عامل الحمولة إلى 83.5% (+0.6 نقطة مئوية).

 

ارتفع الطلب المحلي على السفر بنسبة 3.5% مقارنة بشهر أكتوبر 2023، وزادت السعة بنسبة 2.0% على أساس سنوي، وبلغ عامل الحمولة 84.5% (+1.2 نقطة مئوية).

قال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا): "يعتبر استمرار نمو الطلب خبرًا جيدًا، لكن الأهم هو التحسن المستمر في عوامل الحمولة. 

حيث تُظهر هذه المؤشرات كفاءة القطاع في نقل المسافرين. لقد ارتفع متوسط عوامل الحمولة من حوالي 67% في تسعينيات القرن الماضي إلى أكثر من 83% اليوم.

وأضاف أنه على صانعي السياسات الذين يسعون لفرض ضرائب على المسافرين لتقليل الانبعاثات، أن يأخذوا بعين الاعتبار أن الطائرات ستظل تحلق، حتى لو كان بها عدد أقل من الركاب بسبب ارتفاع التكاليف، الأمر الذي يُضعف التقدم الذي أحرزناه على مدار العقود الماضية."

وفي سياق آخر، كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) عن أحدث بيانات الشحن الجوي في الأسواق العالمية لشهر أكتوبر 2024، والتي أظهرت استمرار النمو السنوي القوي في الطلب على الشحن.

 

استمرار النمو السنوي القوي في الطلب على الشحن

ارتفع إجمالي الطلب، الذي يُقاس بطن الشحن لكل كيلومتر، بنسبة 9.8% مقارنة بمستويات أكتوبر 2023 (10.3% للعمليات الدولية)، مسجلًا نموًا متواصلًا للشهر الخامس عشر على التوالي.

زادت السعة، التي تُقاس بطن الشحن المتاح لكل كيلومتر بنسبة 5.9% مقارنة بأكتوبر 2023 (7.2% للعمليات الدولية)، وذلك بفضل زيادة بنسبة 8.5% في سعة الشحن في بطن الطائرات الدولية، وزيادة بنسبة 5.6% في سعة طائرات الشحن المخصصة، وهو الشهر السابع على التوالي الذي يشهد نموًا، مع اقتراب الأحجام من مستويات الذروة لعام 2021.

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